Появился справочник по лечению коронавируса: самые опасные и эффективные лекарства

Лекарство от коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус в Украине можно лечить дарунавиром или кобицистатом, считают китайские врачи

Коронавирус в Украине диагностирован уже у 47 человек. Китайские врачи составили справочник по лечению и профилактике заболевания, а также рассказали, какие лекарства могут вылечить от коронавируса, а какие – опасны для жизни.

Фонд китайского миллиардера Джека Ма, организовал издание и перевод методических рекомендаций по борьбе с вирусом COVID-19 на основании опыта клиники университета китайского города Чжедзян. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Во время борьбы с эпидемий, очень важно, чтобы и врачи, и граждане были максимально хорошо проинформированы о том, что из себя представляет вирус, каковы его симптомы, как с ним нужно бороться", - написал он.

Геращенко отметил, что Фонд китайского миллиардера Джека Ма, организовал издание и перевод методических рекомендаций по борьбе с вирусом COVID-19 на основании опыта клиники университета китайского города Чжедзян.

По ссылке, каждый может скачать 69 страничный справочник по противодействию и лечению коронавируса.

В исследованиях говорится, что хлорохин фосфат может привести к остановке сердца, а противовирусное лечение лопинавиром / ритонавиром, комбинированное с арбидолом, вызывает нарушение функции печени в 51,9% случаев. Препарат фапилавир вызывает диарею, нейтропению, шок, молниеносный гепатит, острое повреждение почек.

При этом китайские врачи утверждают, что дарунавир / кобицистат обладает определенной степенью противовирусной активности в тесте подавления вирусов, основанном на опыте лечения больных СПИДом, и побочные эффекты относительно слабы.

"Предупреждаю, что этот документ не является официальным документом, одобренным МОЗ Украины. Но, считаю эту систематизированную и детальную информацию важной для всех, кому предстоит бороться с вирусом как в больницах, так и в условиях самоизоляции", - добавил он.

Опубликован справочник болезни (скриншот: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Напомним, что ранее Минздрав опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев.