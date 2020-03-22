З'явився довідник по лікуванню коронавіруса: найнебезпечніші та найефективніші ліки

Ліки від коронавіруса (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні можна лікувати дарунавіром або кобицистатом, вважають китайські лікарі

Коронавірус в Україні діагностовано вже у 47 осіб. Китайські лікарі склали довідник з лікування і профілактики захворювання, а також розповіли, які ліки можуть вилікувати від коронавіруса, а які – небезпечні для життя.

Фонд китайського мільярдера Джека Ма, організував переклад та видання методичних рекомендацій щодо боротьби з вірусом COVID-19 на підставі досвіду клініки університету китайського міста Чжедзян. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Під час боротьби з епідемій, дуже важливо, щоб і лікарі, і громадяни були максимально добре проінформовані про те, що з себе представляє вірус, які його симптоми, як з ним потрібно боротися", - написав він.

Геращенко зазначив, що Фонд китайського мільярдера Джека Ма, організував переклад та видання методичних рекомендацій щодо боротьби з вірусом COVID-19 на підставі досвіду клініки університету китайського міста Чжедзян.

За посиланням, кожен може завантажити 69 сторінковий довідник з протидії та лікування коронавіруса.

У дослідженнях говориться, що хлорохін фосфат може призвести до зупинки серця, а противірусне лікування лопінавіром / ритонавіром, комбіноване з арбідолом, викликає порушення функції печінки у 51,9% випадків. Препарат фапілавір викликає діарею, нейтропенію, шок, моментальний гепатит, гостре пошкодження нирок.

При цьому китайські лікарі стверджують, що дарунавір / кобицистат володіє певним ступенем противірусної активності в тесті придушення вірусів, заснованому на досвіді лікування хворих на СНІД, і побічні ефекти відносно слабкі.

"Попереджаю, що цей документ не є офіційним документом, схваленим МОЗ України. Але, вважаю цю систематизовану та детальну інформацію важливою для всіх, кому належить боротися з вірусом як у лікарнях, так і в умовах самоізоляції", - додав він.

Опубліковано довідник хвороби (скріншот: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Нагадаємо, що раніше МОЗ опублікувало інструкцію для українців, які повертаються додому.