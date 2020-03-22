ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З'явився довідник по лікуванню коронавіруса: найнебезпечніші та найефективніші ліки

STYLERКоронавірус    22.03.2020 - 14:52
З'явився довідник по лікуванню коронавіруса: найнебезпечніші та найефективніші ліки
Ліки від коронавіруса (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні можна лікувати дарунавіром або кобицистатом, вважають китайські лікарі

Коронавірус в Україні діагностовано вже у 47 осіб. Китайські лікарі склали довідник з лікування і профілактики захворювання, а також розповіли, які ліки можуть вилікувати від коронавіруса, а які – небезпечні для життя.

Фонд китайського мільярдера Джека Ма, організував переклад та видання методичних рекомендацій щодо боротьби з вірусом COVID-19 на підставі досвіду клініки університету китайського міста Чжедзян. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Під час боротьби з епідемій, дуже важливо, щоб і лікарі, і громадяни були максимально добре проінформовані про те, що з себе представляє вірус, які його симптоми, як з ним потрібно боротися", - написав він.

Геращенко зазначив, що Фонд китайського мільярдера Джека Ма, організував переклад та видання методичних рекомендацій щодо боротьби з вірусом COVID-19 на підставі досвіду клініки університету китайського міста Чжедзян.

За посиланням, кожен може завантажити 69 сторінковий довідник з протидії та лікування коронавіруса.

У дослідженнях говориться, що хлорохін фосфат може призвести до зупинки серця, а противірусне лікування лопінавіром / ритонавіром, комбіноване з арбідолом, викликає порушення функції печінки у 51,9% випадків. Препарат фапілавір викликає діарею, нейтропенію, шок, моментальний гепатит, гостре пошкодження нирок.

При цьому китайські лікарі стверджують, що дарунавір / кобицистат володіє певним ступенем противірусної активності в тесті придушення вірусів, заснованому на досвіді лікування хворих на СНІД, і побічні ефекти відносно слабкі.

"Попереджаю, що цей документ не є офіційним документом, схваленим МОЗ України. Але, вважаю цю систематизовану та детальну інформацію важливою для всіх, кому належить боротися з вірусом як у лікарнях, так і в умовах самоізоляції", - додав він.

З'явився довідник по лікуванню коронавіруса: найнебезпечніші та найефективніші ліки

Опубліковано довідник хвороби (скріншот: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Нагадаємо, що раніше МОЗ опублікувало інструкцію для українців, які повертаються додому.

Філарет озвучив причину появи коронавіруса: винні геї Коронавірус в Україні: у МОЗ розповіли, навіщо потрібно носити маску
Новини України лекарстваКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся