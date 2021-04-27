Появился рейтинг самых безопасных стран. Там коронавирус не бушует
В мире есть страны, где коронавирус не так сильно бушует или же количество зараженных невелико и пандемия начала отступать. Эти страны считаются самыми безопасными и стойкими к COVID-19.
Новый рейтинг самых безопасных стран составили в американском издании Bloomberg.
Учитывались такие показатели: индекс заражаемости, смертность от коронавируса, количество тестов и процент выявления, объемы вакцинации и надежность карантинных мер.
Самым устойчивым к коронавирусу оказался Сингапур. Строгий карантин, вакцинация и борьба правительства этого маленького государства помогла свести уровень почти к нулю.
Второе место заняла Новая Зеландия, которая довольно долго удерживала первую позицию, но сорвалась из-за нескольких заболевших.
На третьем месте оказалась Австралия, а следом за ней идет Израиль, который практически победил коронавирус и начал закрывать больницы для больных с COVID-19. На пятом месте расположился Тайвань.
Тройка лидеров уже почти вернулась к нормальному образу жизни, исключение составляют только международные поездки.
Рейтинг самых безопасных стран выглядит так:
1. Сингапур
2. Новая Зеландия
3. Австралия
4. Израиль
5. Тайвань
6. Южная Корея
7. Япония
8. Арабские эмираты
9. Финляндия
10. Гонконг
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Китай, с которого пандемия началась, оказался на 12 месте. Относительно безопасными считаются Вьетнам, Таиланд, Дания, Норвегия, Саудовская Аравия, Канада и Малайзия.
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