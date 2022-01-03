Появился полный календарь праздников и выходных на 2022 год: сколько будем отдыхать

В 2022 году украинцы получат несколько раз дополнительные выходные в связи с государственными праздниками. Самые продолжительные выходные ожидаются в январе, марте, апреле, июне и декабре.

Когда в 2022 году будем отмечать праздники, и какие дни будут выходными – читайте в материале Styler ниже.

Календарь праздников на 2022 год

7 января, пятница – Рождество

8 марта, вторник – Международный женский день

24 апреля, воскресенье – Пасха

1 мая, воскресенье – День труда

9 мая, понедельник – День Победы

12 июня, воскресенье – Троица

28 июня, вторник – День Конституции Украины

24 августа, среда – День Независимости Украины

14 октября, пятница – День защитника и защитницы Украины

25 декабря, воскресенье – Католическое Рождество

Перенос выходных дней

В январе на Рождество украинцы получат три выходных дня – с 7 по 9 января (пятница, суббота, воскресенье).

В марте ожидается 4 выходных дня, так как 8 марта выпадает на вторник. Рабочий день 7 марта предлагается перенести на 12 марта. Таким образом украинцы получат длинные выходные – 5, 6, 7 и 8 марта (с субботы до вторника).

В апреле будем отмечать Пасху, поэтому выходными днями станут 23, 24 и 25 апреля (с субботы до понедельника).

В мае ожидается сразу два праздничных дня. 1 мая выпадает на воскресенье, поэтому 2 мая станет также выходным днем. Далее выходными днями станут 7, 8 и 9 мая.

В июне будет отмечаться Троица и День Конституции. Поэтому понедельник, 27 июня, предлагается перенести на субботу, 2 июля.

А 13 июня станет выходным благодаря Троице. Отдыхать в июне будем сначала 11, 12 и 13 июня, а потом в конце месяца – 25, 26, 27 и 28 июня.

Следующие продолжительные выходные будут только в декабре – 24, 25 и 26 декабря.