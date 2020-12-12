Появился перечень официальных рынков в Киеве, где купить новогоднюю елку: берите на заметку

Новогодние елки в Киеве будут продавать на локациях до 30 декабря (иллюстративное фото: pixabay.com)

Новый год приближается и в Киеве через несколько дней начинается продажа елок. С 17 декабря в столице начинает работу 178 официальных пунктов, где можно купить натуральное хвойное дерево и новогодние украшения.

Так, в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА объяснили, что на стихийных рынках елки в основном продают нелегально, без разрешительных документов. А это негативно влияет на экологию.

Поэтому горожан призывают покупать елки только на официальных локациях, которые обустроили во всех десяти районах Киева. Они будут работать почти до Нового года, до 30 декабря.

Список адресов, по которым в Киеве можно купить елку, такой:

Голосеевский район:

ул. Антоновича, 115;

пересечение ул. Владимиро-Лыбидской и ул. Антоновича;

ул. Изюмская, 1 (локация № 1);

ул. Изюмская, 1 (локация № 2);

ул. Изюмская, 1 (локация № 3);

ул. Изюмская, 1 (локация № 4);

пер. Руслана Лужевского, 1;

ул. Академика Вильямса, 6-А;

ул. Васильковская, 11/11;

ул. Лятошинского, 14;

ул. Академика Заболотного, 48-А (вдоль и напротив торговой площадки "Феофания").

Дарницкий район:

ул. Архитектора Вербицкого, 16;

ул. Архитектора Вербицкого, 28-А, 30;

ул. Бориса Гмыри, 1;

ул. Бориса Гмыри, 8;

ул. Декабристов, 9;

ул. Елизаветы Чавдар, 1;

ул. Елизаветы Чавдар, 2;

ул. Елизаветы Чавдар, 13;

ул. Здолбуновская, 2;

ул. Михаила Драгоманова, 1;

ул. Михаила Драгоманова, 14;

ул. Елены Пчилки, 2;

ул. Александра Мишуги, 2;

ул. Александра Мишуги, 4;

ул. Михаила Гришко, 1/2;

ул. Срибнокольская, 1/2;

ул. Срибнокольская, 5;

ул. Срибнокольская, 13;

ул. Урловская, 19;

ул. Ялтинская, 5-А;

ул. Ялтинская, 5-Б;

Днепровская набережная (возле ТЦ "Новус");

пересечение ул. Ревуцкого и ул. Вишняковской;

пересечение ул. Анны Ахматовой и ул. Петра Григоренко;

пересечение ул. Тростянецкой и ул. Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой);

пересечение ул. Урловская и ул. Анны Ахматовой;

просп. Петра Григоренко, 26;

просп. Петра Григоренко, 41;

Харьковское шоссе, 49;

Харьковское шоссе, 57;

Харьковское шоссе, 144;

ул. Княжий Затон, 10.

Деснянский район:

ул. Каштановая, 7;

ул. Архитектора Николаева, 7;

ул. Теодора Драйзера, 1;

ул. Теодора Драйзера, 2;

ул. Теодора Драйзера, 4;

ул. Теодора Драйзера, 21;

ул. Градинская, 6;

просп. Владимира Маяковского, 2;

просп. Владимира Маяковского, 6;

просп. Владимира Маяковского, 15;

просп. Владимира Маяковского, 26;

просп. Владимира Маяковского, 40;

просп. Владимира Маяковского, 42;

просп. Владимира Маяковского, 44;

просп. Владимира Маяковского, 46;

просп. Владимира Маяковского, 47;

просп. Владимира Маяковского, 60/10;

просп. Владимира Маяковского, 97;

ул. Шолом-Алейхема, 17;

просп. Лесной, 28/41;

просп. Лесной, 39.

Днепровский район:

б-р Игоря Шамо, 2/7;

ул. Алматинская, 109;

ул. Амвросия Бучмы, 10;

ул. Андрея Малышко, 4-А;

ул. Ивана Миколайчука, 9;

ул. Миропольская, 25;

ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 1/2;

ул. Петра Вершигоры, 1;

ул. Пражская, 1/35;

ул. Радужная, 4;

ул. Регенераторная, 5-В;

ул. Юрия Шумского, 1;

просп. Павла Тычины, 7

просп. Соборности, 2/1;

просп. Соборности, 4;

пересечение ул. Энтузиастов, 37 и б-ра Игоря Шамо;

пересечение ул. Сулеймана Стальского и ул. Курнатовского;

пересечение ул. Сулеймана Стальского и б-ра Перова;

пересечение ул. Ивана Микитенко и ул. Курнатовского.

Оболонский район:

ул. Бережанская, 22;

ул. Вышгородская, 44;

ул. Героев Днепра, 30;

ул. Героев Днепра, 32;

ул. Героев Днепра, 34;

ул. Героев Днепра, 38;

ул. Ивана Ивашкевича, 6/8-А;

ул. Иорданская, 17;

ул. Маршала Тимошенко, 11;

ул. Маршала Малиновского, 3;

ул. Маршала Малиновского, 12;

ул. Маршала Малиновского, 34;

ул. Александра Архипенко, 6-А;

площадь Оболонская, 6 (локация № 1);

площадь Оболонская, 6 (локация № 2);

просп. Героев Сталинграда, 27;

просп. Героев Сталинграда, 46;

просп. Минский, 2;

просп. Оболонский, 1-Б;

ул. Юрия Кондратюка, 2;

просп. Маршала Рокоссовского, 3/4.

Печерский район:

б-р Дружбы Народов, 30/1;

ул. Большая Васильковская, 107.

Подольский район:

ул. Верхний Вал, 16;

ул. Вышгородская, 45 (возле магазина "Варус");

ул. Вышгородская, 21/6;

ул. Кирилловская, 131;

ул. Кирилловская, 127;

ул. Маршала Гречко, 18;

ул. Светлицкого, 30/20 (локации № 1);

ул. Светлицкого, 30/20 (локация № 2);

просп. Василия Порика, 2 (распределительная полоса);

просп. Василия Порика, 3;

просп. Василия Порика, 5,

просп. Георгия Гонгадзе, 5,

просп. Георгия Гонгадзе, 20;

просп. Правды, 39;

просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация № 1);

просп. Правды, 58 (ТЦ "Орнамент") (локация № 2);

просп. Правды, 66 (локация № 1);

просп. Правды, 66 (локация № 2);

просп. Правды, 100;

просп. Свободы, 2;

ул. Ивана Кавалеридзе, 1.

Святошинский район:

17-й км Житомирского шоссе;

б-р Кольцова, 1;

б-р Кольцова, 13;

б-р Кольцова, 14;

б-р Кольцова, 7

б-р Ромена Роллана, 6/10;

ул. Академика Туполева, 15-А;

ул. Академика Туполева, 9;

ул. Академика Булаховского, 30;

ул. Академика Булаховского, 5;

ул. Владимира Покотило, 1;

ул. Владимира Покотило, 5,

ул. Гната Юры, 20;

ул. Депутатская, 1;

ул. Доброхотова, 11;

ул. Жолудева, 4;

ул. Зодчих, 2/58;

ул. Зодчих, 46;

ул. Зодчих, 50;

ул. Зодчих, 56;

ул. Зодчих, 62;

ул. Зодчих, 70;

ул. Ирпенская, 62;

ул. Ирпенская, 76-80;

ул. Клавдиевская, 27-А;

ул. Кучера, 5,

ул. Подлесная, 5,

ул. Симиренко, 10;

ул. Симиренко, 17;

ул. Семьи Стешенко, 7

ул. Чернобыльская, 20;

ул. Якуба Коласа, 23;

просп. Леся Курбаса, 8;

просп. Палладина, 13;

просп. Палладина, 24;

просп. Победы, 87.

Соломенский район:

ул. Василия Липковского, 1;

ул. Василия Липковского, 25;

б-р Чоколовский, 22;

б-р Чоколовский, 19-21;

Кольцевая дорога (угол ул. Сергея Колоса);

б-р Вацлава Гавела (угол ул. Героев Севастополя);

б-р Вацлава Гавела (угол ул. Отрадного);

просп. Воздухофлотский, 18/2;

ул. Соломенская, 39.

Шевченковский район:

ул. Багговутовская, 8-10;

ул. Данила Щербаковского, 56;

ул. Щусева, 44;

угол ул. Дорогожицкой и ул. Семьи Хохловых;

угол ул. Игоря Турчина и ул. Академика Туполева;

ул. Парково-Сырецкая, 10.

Напомним, в Киеве в этом году устанавливают сразу три елки. Где они будут стоять и как их украсят.

Как сообщалось, новогодняя елка в Киеве возле православного Софийского собора в этом году получилась необыкновенной. На главную зимнюю красавицу страны одели колпак, который напомнил многим волшебную шляпу из Гарри Поттера.