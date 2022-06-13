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Календарь праздников и выходных на июль 2022: будем ли дополнительно отдыхать

Фото: появился календарь праздников и выходных на июль 2022 (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В июле 2022 нас ждет несколько важных праздников, таких как народное Ивана Купала, святых Петра и Павла. Впервые будет отмечен День украинской государственности, который совпадет с Днем крещения Руси.

Сколько выходных и рабочих дней нас ждет, будут ли дополнительные выходные на новый праздник - читайте ниже в нашем материале.

Будут ли дополнительные выходные?

В июле у нас будет 10 выходных и 11 рабочих дней. Дополнительный выходной должен был быть 28 июля, поскольку в Украине впервые отметят День Украинской государственности.

Однако из-за военного положения дополнительные выходные отменяются. Такие нормативы заложены в статью 6 Закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". В частности закон приостанавливает действие статьи 73 Кодекса законов о труде, которая определяет праздничные и нерабочие дни.

Таким образом выходными днями станут: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 июля.

Что известно о новом празднике

Праздник установлен Указом президента Украины Владимира Зеленского 24 августа 2021 года, подписанным во время торжеств к тридцатой годовщине независимости Украины. Во время своей речи на торжественном заседании Верховной Рады Украины сообщил, что День Украинской государственности станет выходным днем.

31 мая 2022 года Верховная рада приняла его: "за" проголосовали 257 народных депутатов. Закон вступил в силу 9 июня 2022 года.

Самые главные праздники июля 2022

  • 1 июля - День архитектуры Украины; День государственного регистратора
  • 2 июля - День налоговика Украины
  • 3 июля - День Военно-Морских Сил Украины
  • 4 июля - День судебного эксперта
  • 6 июля - День Войск ПВО Вооруженных Сил Украины
  • 7 июля - День работника природно-заповедного дела; Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Купала)
  • 10 июля - День рыбака
  • 11 июля - Всемирный день народонаселения
  • 12 июля - Всемирный день бортпроводника; Святых апостолов Петра и Павла
  • 16 июля - День бухгалтера
  • 17 июля - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности
  • 18 июля - Международный день Нельсона Манделы
  • 28 июля - День украинской государственности; День крещении Руси; Международный день борьбы с вирусными гепатитами
  • 29 июля - День системного администратора
  • 31 июля - День флота Украины; День работников торговли

Ранее мы писали про День святого духа. Что это за праздник, его традиции и запреты.

Также сообщалось, что после Троицы в Украину придет похолодание.

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