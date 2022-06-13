Календарь праздников и выходных на июль 2022: будем ли дополнительно отдыхать

Будут ли дополнительные выходные?

В июле у нас будет 10 выходных и 11 рабочих дней. Дополнительный выходной должен был быть 28 июля, поскольку в Украине впервые отметят День Украинской государственности.

Однако из-за военного положения дополнительные выходные отменяются. Такие нормативы заложены в статью 6 Закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". В частности закон приостанавливает действие статьи 73 Кодекса законов о труде, которая определяет праздничные и нерабочие дни.

Таким образом выходными днями станут: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 июля.

Что известно о новом празднике

Праздник установлен Указом президента Украины Владимира Зеленского 24 августа 2021 года, подписанным во время торжеств к тридцатой годовщине независимости Украины. Во время своей речи на торжественном заседании Верховной Рады Украины сообщил, что День Украинской государственности станет выходным днем.

31 мая 2022 года Верховная рада приняла его: "за" проголосовали 257 народных депутатов. Закон вступил в силу 9 июня 2022 года.

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