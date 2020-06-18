Появилось жуткое видео из винницкой реанимации, где лечат больных коронавирусом

В сети показали видео из инфекционной больницы Винницы, где лечат больных коронавирусом. У пациентов тяжелая форма болезни и они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщает в своем сюжете телеканал "Вита", некоторые из пациентов еле дышат. Например, тут лежит женщина Татьяна, ей 56 лет, 5 июня она попала с температурой под 40 градусов в первое инфекционное отделение Винницкой больницы. Горожанка сразу угодила в реанимацию, COVID-19 спровоцировал у нее двухстороннюю пневмонию.

Татьяна немного снимает кислородную маску, чтобы дать комментарий журналисту.

"Не шутите с этим, это не шутка. Течение болезни у всех разное. Это очень тяжело, когда каждый день температура", - рассказала больная.

Также в реанимации лежит и семья винничан. Изначально сюда привезли мужчину, а через некоторое время за ним поступила сюда и его супруга. Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние больных.

"Я тут уже 10 дней. Поступил в очень тяжелом состоянии, но сейчас, увы, состояние не улучшается", - рассказал больной коронавирусом Леонид.

Леонид призывает всех украинцев надевать маски, та как болезнь очень серьезная и это не шутки.

В Виннице лечат больных коронавирусом (видео: телеканал Вита)

Напомним, коронавирус в Украине не идет на спад. Например, за 17 июня зафиксирован антирекорд заболеваемости 829 случаев.

Как мы ранее сообщали, в Украине антирекорд по коронавирусу.