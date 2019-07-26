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Появилось видео забега толпы голых парней в центре Киева

STYLERЖизнь    26.07.2019 - 22:45
Появилось видео забега толпы голых парней в центре Киева
Скриншот из видео (Информатор/Facebook)

Цель такого поступка молодых людей пока не известна

В Киеве на Крещатике 26 июля пробежала толпа обнаженных парней. На бегунах не было ничего кроме галстуков, которые прикрывали половые органы. Молодые люди бежали в сторону Площади Независимости. Об этом сообщает "Информатор".

Нудистов заметили люди около восьми часов вечера. Вернее, не заметить этих парней было сложно. Цель и причина такого поступка молодых людей пока не известна. На странице в соцсети появилось видео обнаженного бега.

На видео можно увидеть, как быстро бегут молодые парни, у некоторых из них длинные волосы.

В комментариях пользователи не поняли такой выходки и предположили, что парни просто проспорили.

  • Боже, до чего мы дожили.
  • Проспорили. Возвратились в 70-ые, в Киеве в трамваях ездили такие.
  • Что в Администрации президента опять форму одежды изменили?
  • Вот почему их не задержали. И завтра что бы на передовую.
  • Спор — беседа наихудшего сорта.

Появилось видео забега толпы голых парней в центре Киева

Появилось видео забега толпы голых парней в центре КиеваСкриншот комментариев (facebook.com/kiev.informator.ua)

Как мы ранее сообщали, на киевлянку напал неизвестный мужчина и пытался утопить: полиция задержала неадеквата. Полиция направила его в психиатрическую лечебницу, так как невооруженным взглядом видно, что у него большие проблемы с психикой. 

Кстати, в Славутиче Киевской области в день выборов, 21 июля, произошло жуткое нападение на мужчину. 

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