З'явилося відео забігу натовпу голих хлопців в центрі Києва

Скріншот з відео (Інформатор/Facebook)

Мета такого вчинку молодих людей поки не відома

У Києві на Хрещатику 26 липня пробігла натовп голих хлопців. На бігунах не було нічого крім краваток, які прикривали статеві органи. Молоді люди бігли в бік Площі Незалежності. Про це повідомляє "Інформатор".

Нудистів помітили люди близько восьми годин вечора. Вірніше, не помітити цих хлопців було складно. Мета і причина такого вчинку молодих людей поки не відома. На сторінці в соцмережі з'явилося відео оголеного бігу.

На відео можна побачити, як швидко біжать молоді хлопці, у деяких з них довге волосся.

У коментарях користувачі не зрозуміли такої витівки і припустили, що хлопці просто проспорили.

Боже, до чого ми дожилися.

Проспорили. Повернулися в 70-ті, в Києві в трамваях їздили такі.

Що в Адміністрації президента знову змінили форму одягу?

Ось чому їх не затримали. І завтра що б на передову.

Спір — бесіда найгіршого ґатунку.

Скріншот коментарів (facebook.com/kiev.informator.ua)

Як ми раніше повідомляли, на киянку напав невідомий чоловік і намагався втопити: поліція затримала неадеквату. Поліція направила його в психіатричну лікарню, так як неозброєним поглядом видно, що у нього великі проблеми з психікою.

до Речі, у Славутичі Київської області у день виборів, 21 липня, відбулося моторошне напад на чоловіка.