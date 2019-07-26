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З'явилося відео забігу натовпу голих хлопців в центрі Києва

STYLERЖиття    26.07.2019 - 22:45
З'явилося відео забігу натовпу голих хлопців в центрі Києва
Скріншот з відео (Інформатор/Facebook)

Мета такого вчинку молодих людей поки не відома

У Києві на Хрещатику 26 липня пробігла натовп голих хлопців. На бігунах не було нічого крім краваток, які прикривали статеві органи. Молоді люди бігли в бік Площі Незалежності. Про це повідомляє "Інформатор".

Нудистів помітили люди близько восьми годин вечора. Вірніше, не помітити цих хлопців було складно. Мета і причина такого вчинку молодих людей поки не відома. На сторінці в соцмережі з'явилося відео оголеного бігу.

На відео можна побачити, як швидко біжать молоді хлопці, у деяких з них довге волосся.

У коментарях користувачі не зрозуміли такої витівки і припустили, що хлопці просто проспорили.

  • Боже, до чого ми дожилися.
  • Проспорили. Повернулися в 70-ті, в Києві в трамваях їздили такі.
  • Що в Адміністрації президента знову змінили форму одягу?
  • Ось чому їх не затримали. І завтра що б на передову.
  • Спір — бесіда найгіршого ґатунку.

З'явилося відео забігу натовпу голих хлопців в центрі Києва

З'явилося відео забігу натовпу голих хлопців в центрі КиєваСкріншот коментарів (facebook.com/kiev.informator.ua)

Як ми раніше повідомляли, на киянку напав невідомий чоловік і намагався втопити: поліція затримала неадеквату. Поліція направила його в психіатричну лікарню, так як неозброєним поглядом видно, що у нього великі проблеми з психікою.

до Речі, у Славутичі Київської області у день виборів, 21 липня, відбулося моторошне напад на чоловіка.

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