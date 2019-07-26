З'явилося відео забігу натовпу голих хлопців в центрі Києва

Мета такого вчинку молодих людей поки не відома
У Києві на Хрещатику 26 липня пробігла натовп голих хлопців. На бігунах не було нічого крім краваток, які прикривали статеві органи. Молоді люди бігли в бік Площі Незалежності. Про це повідомляє "Інформатор".
Нудистів помітили люди близько восьми годин вечора. Вірніше, не помітити цих хлопців було складно. Мета і причина такого вчинку молодих людей поки не відома. На сторінці в соцмережі з'явилося відео оголеного бігу.
На відео можна побачити, як швидко біжать молоді хлопці, у деяких з них довге волосся.
У коментарях користувачі не зрозуміли такої витівки і припустили, що хлопці просто проспорили.
Скріншот коментарів (facebook.com/kiev.informator.ua)
Як ми раніше повідомляли, на киянку напав невідомий чоловік і намагався втопити: поліція затримала неадеквату. Поліція направила його в психіатричну лікарню, так як неозброєним поглядом видно, що у нього великі проблеми з психікою.
до Речі, у Славутичі Київської області у день виборів, 21 липня, відбулося моторошне напад на чоловіка.