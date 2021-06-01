Появилось видео с Протасевичем на Донбассе: кадры развенчали все фейки
Задержанный в Минске белорусский оппозиционер, основатель Nexta Роман Протасевич ранее в Украине в качестве журналиста находился на Донбассе, и как военкор наблюдал за боями в Широкино весной 2015 года. В сети всплыло архивное видео, как бойцы на позиции оказывают раненому репортеру медицинскую помощь.
Об этом 1 июня написал журналист Денис Казанский в своем Facebook.
Ролик опровергает утверждения о том, якобы Протасевич участвовал в самих боевых действиях и воевал в составе батальона "Азов", что ранее рассказывал Александр Лукашенко после принудительной посадки самолета Ryanair для задержания оппозиционера на борту.
Основатель и первый командир батальона "Азов" Андрей Белецкий тогда же выступил с заявлением, что Протасевич не участвовал в боевых действиях на востоке Украины, а работал там как журналист, и получил в зоне АТО ранение.
Видеосюжет "Громадського" от 23 марта 2015 года о боях в Широкино служит этому доказательством.
На кадрах виден Роман Протасевич, который получил легкое ранение, и ему оказывают помощь.
Роман Протасевич как военкор на Донбассе в зоне АТО - ему оказывают помощь после ранения 23 марта 2015 года (фото: скриншот)
"На видео видно, что в отличие от бойцов "Азова", Роман одет по гражданке. Присутствовал на позициях он в качестве репортера, а не военного. Это очень важная деталь", - подчеркивает Казанский.
Он обратил внимание, что фейк о том, якобы Протасевич с оружием в руках воевал в "Азове" за независимость Украины уже "несколько дней смакуют" российские и белорусские провластные СМИ, а боевики группировки "ЛНР" даже обратились к Минску с требованием выдать им Романа.
"Сейчас даже многие зарубежные СМИ подхватили ложь россиян о том, что Протасевич воевал. Следовательно, мог быть виновен в каких-то преступлениях. Но Протасевич был военкором. Его арест - это расправа над журналистом", - пишет Казанский.
Видео: Роман Протасевич в качестве журналиста был на Донбассе, где получил ранение
Напомним, что Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Британия и США, которые входят в G7, а также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отреагировали на задержание Романа Протасевича в Беларуси, пригрозив режиму Александра Лукашенко новыми санкциями.
Украина с 26 мая закрыла авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая беларусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.