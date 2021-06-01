З'явилося відео з Протасевичем на Донбасі: кадри розвінчали всі фейки

Затриманий у Мінську білоруський опозиціонер, засновник Nexta Роман Протасевич раніше в Україні в якості журналіста перебував на Донбасі, і як військкор спостерігав за боями в Широкиному навесні 2015 року. У мережі спливло архівне відео, як бійці на позиції надають пораненому репортеру медичну допомогу.

Про це 1 червня написав журналіст Денис Казанський у своєму Facebook .

Ролик спростовує твердження про те, нібито Протасевич брав участь у самих бойових діях і воював у складі батальйону "Азов", що раніше розповідав Олександр Лукашенко після примусової посадки літака Ryanair для затримання опозиціонера на борту.

Засновник і перший командир батальйону "Азов" Андрій Білецький тоді ж виступив із заявою, що Протасевич не брав участі в бойових діях на сході України, а працював там як журналіст, і отримав в зоні АТО поранення.

Відеосюжет "Громадського" від 23 березня 2015 року про бої в Широкиному служить цьому доказом.

На кадрах видно Романа Протасевича, який отримав легке поранення, і йому надають допомогу.

Роман Протасевич як військкор на Донбасі в зоні АТО - йому надають допомогу після поранення 23 березня 2015 року (фото: скріншот)

"На відео видно, що на відміну від бійців "Азова", Роман одягнений по громадянці. Був присутній на позиціях він в якості репортера, а не військового. Це дуже важлива деталь", - наголошує Казанський.

Він звернув увагу, що фейк про те, нібито Протасевич зі зброєю в руках воював в "Азові" за незалежність України вже "кілька днів смакують" російські та білоруські провладні ЗМІ, а бойовики угруповання "ЛНР" навіть звернулися до Мінська з вимогою видати їм Романа.

"Зараз навіть багато зарубіжних ЗМІ підхопили брехню росіян про те, що Протасевич воював. Отже, міг бути винен у якихось злочинах. Але Протасевич був військкором. Його арешт - це розправа над журналістом", - пише Казанський.

Відео: Роман Протасевич в якості журналіста був на Донбасі, де отримав поранення