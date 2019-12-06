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Появилось видео пожара в Одессе, снятое выжившим студентом внутри здания

STYLERПроисшествия    06.12.2019 - 22:34
Появилось видео пожара в Одессе, снятое выжившим студентом внутри здания
Пожар в Одессе (коллаж: РБК-Украина)

Пожар в Одессе случился из-за неисправной проводки, которая не менялась с 1960-х годов

Пожар в Одессе уже унес жизнь пятерых человек. Спасатели продолжают поисковые работы в сгоревшем здании на углу Троицкой и Пушкинской. Тем временем в сети появилось видео, которое сняли в самом начале пожара. Его опубликовал Telegram-канал "Подслушано Одесса".

Запись сделал студент колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в одной из аудиторий учебного заведения.

Парень в момент начала пожара разговаривал с кем-то по телефону, при этом он хихикал, вероятно еще не осознавая всей серьезности произошедшего.

На видеозаписи задымленная аудитория, дым валит в окна, а несколько человек собирают вещи, спеша покинуть помещение.

Пожар в Одессе (видео: YouTube)

Напомним, возгорание произошло около 10:00 4 декабря. В этот же день погибла 16-летняя студентка Ксения Бабенко. Девушка выпрыгнула с пятого этажа и сбила с приставной лестницы спасателя Сергея Шатохина, который тушил пожар. Он находится в больнице в тяжелом состоянии.

5 декабря было выявлено тело 44-летней преподавателя колледжа Анны Бортюк. А 6 декабря спасатели обнаружили тела мужчины и двух женщин. Они пока не опознаны, но одной из них может быть преподаватель Наталья Третьякова.

Здание, в котором вспыхнул пожар, является памятником архитектуры. Его возвели в 1914 году, а проводку последний раз меняли - в 1966-м.

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