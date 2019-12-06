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З'явилося відео пожежі в Одесі, зняте врятованим студентом всередині будівлі

STYLERПодії    06.12.2019 - 22:34
З'явилося відео пожежі в Одесі, зняте врятованим студентом всередині будівлі
Пожежа в Одесі (колаж: РБК-Україна)

Пожежа в Одесі сталася через несправну проводку, яка не змінювалася з 1960-х років

Пожежа в Одесі вже забрала життя п'ятьох людей. Рятувальники продовжують пошукові роботи в згорілому будинку на розі Троїцької та Пушкінської. Тим часом у мережі з'явилося відео, яке зняли на самому початку пожежі. Його опублікував Telegram-канал "Подслушано Одеса".

Запис зробив студент коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в одній з аудиторій навчального закладу.

Хлопець у момент початку пожежі розмовляв з кимось по телефону, при цьому він сміявся, ймовірно ще не усвідомлюючи всієї серйозності події.

На відеозаписі задимлена аудиторія, дим валить у вікна, а кілька людей збирають речі, поспішаючи покинути приміщення.

Пожежа в Одесі (відео: YouTube)

Нагадаємо, займання сталося близько 10:00 4 грудня. В цей же день загинула 16-річна студентка Ксенія Бабенко. Дівчина вистрибнула з п'ятого поверху і збила з приставної драбини рятувальника Сергія Шатохіна, який гасив пожежу. Він знаходиться в лікарні у важкому стані.

5 грудня було виявлено тіло 44-річної викладачки коледжу Анни Бортюк. А 6 грудня рятувальники виявили тіла чоловіка та двох жінок. Вони поки не опізнані, але однією з них може бути викладач Наталя Третякова.

Будинок, в якому спалахнула пожежа, є пам'ятником архітектури. Його звели в 1914 році, а проводку востаннє міняли - у 1966-му.

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