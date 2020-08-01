Появилось фото "ублюдка", который напал на женщину в поезде Мариуполь-Киев

Полиция задержала насильника из поезда Мариуполь-Киев (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Напавший на пассажирку поезда уже имеет три судимости

В поезде Мариуполь - Киев неадекват избил и пытался изнасиловать пассажирку в купе, где с ней находился маленький сын. Злоумышленника задержали утром в столице, и в полиции рассказали подробности дикого ночного инцидента 1 августа.

Мужчине готовят подозрение по статьям - нанесение телесных повреждений средней тяжести и попытку изнасилования, написал заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

Правоохранители назвали имя задержанного и показали фото. Это Виталий Евгеньевич Рудзько, 1975 года рождения, уроженец Запорожья.

Выяснилось, что мужчина уже трижды был судим: в 1996 году за угон автомобиля, в 1999-м за хулиганство и в 2008 году - за кражу.

Геращенко рассказал, что полиция и прокуратура будет просить судью выбрать меру пресечения для подозреваемого в виде ареста без права выхода под залог, так как "этот человек просто опасен для окружающих".

"Удивляет и злит тот факт, что никто из мужчин, ехавших в этом вагоне и точно слышавших крики Анастасии, не пришел ей на помощь", - возмущается заместитель министра.

Также он высказал мнение, что с точки зрения безопасности было бы правильно чтоб Администрация Укрзализныци "на оплачиваемой основе обеспечивала найм охраны" для сопровождения основных маршрутов следования пассажирских поездов.

Напомним, что после ночного ЧП в поезде Анастасия Луговая попала в больницу с переломом челюсти.

Полиция задержала насильника из поезда Мариуполь-Киев (Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

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