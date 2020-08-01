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З'явилося фото "виродка", який напав на жінку в потязі Маріуполь-Киів

Київ, Субота 01 серпня 2020 18:23
З'явилося фото "виродка", який напав на жінку в потязі Маріуполь-Киів
Поліція затримала ґвалтівника з поїзда Маріуполь-Київ (ілюстративне фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Чоловік, який напав на пасажирку поїзда, вже має три судимості

У потязі Маріуполь - Київ неадекват побив і намагався зґвалтувати пасажирку в купе, де з нею знаходився маленький син. Зловмисника затримали вранці в столиці, і в поліції розповіли подробиці дикого нічного інциденту 1 серпня.

Чоловікові готують підозру за статтями - нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості та спробу зґвалтування, написав заступник голови МВС Антон Геращенко в Facebook.

Правоохоронці назвали ім'я затриманого і показали фото. Це Віталій Євгенович Рудзько, 1975 року народження, уродженець Запоріжжя.

З'ясувалося, що чоловік вже тричі був судимий: в 1996 році за викрадення автомобіля, в 1999-му за хуліганство та у 2008 році - за крадіжку.

Геращенко розповів, що поліція і прокуратура проситиме суддю обрати запобіжний захід для підозрюваного у вигляді арешту без права виходу під заставу, оскільки "ця людина просто небезпечна для оточуючих".

"Дивує і злить той факт, що ніхто з чоловіків, які їхали в цьому вагоні і точно чули крики Анастасії, не прийшов їй на допомогу", - обурюється заступник міністра.

Також він висловив думку, що з точки зору безпеки було б правильно, щоб Адміністрація Укрзалізниці "на оплачуваній основі забезпечувала найм охорони" для супроводу основних маршрутів прямування пасажирських поїздів.

Нагадаємо, що після нічної НП в поїзді Анастасія Лугова потрапила в лікарню з переломом щелепи.

З'явилося фото &quot;виродка&quot;, який напав на жінку в потязі Маріуполь-Киів

Поліція затримала ґвалтівника з поїзда Маріуполь-Київ (Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Раніше ми писали про те, що в Сумах люди перекрили залізницю через зґвалтування дитини.

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