Появились запрещенные фото вытрезвителей СССР, на которые трудно смотреть без ужаса

Но факт остается фактом - в СССР пьянство было, процветало, а боролись с ним порой жесткими методами.

Откуда взялись вытрезвители

В Российской империи первое заведение такого типа появилось еще в 1902 году в Туле. Тогда это место назвали "Приютом для опьяневших", а в штате был специальный фельдшер и кучер, которые ездили по городу и грузили в телегу пьяниц.

А вот в 1930-1940-х уже в СССР решили, что "пьянству - бой" и стали по приказу самого Берии открывать вытрезвители. Система развивалась постепенно, охватывая все больше и больше городов во всех странах соцлагеря.

Вытрезвители существовали в Украине до 1997 года и были закрыты после того, как была ратифицирована Женевская конвенция о правах человека. К слову, в России последнее такое заведение закрылось лишь в 2011-м.

Как работали советские вытрезвители

Попадали в вытрезвитель в основном те, кто пьянствовал в общественных местах, на улице и т. д. Из квартир в вытрезвитель не забирали - это считалось "семейным конфликтом" и разбиралось иначе.

Специальный наряд из двух милиционеров и водителя ездил по городу и собирал тех, кто портил картину идеального советского существования со "здоровым телом и духом".

Иногда дабы посадить пьяницу дебошира в "автозак", на борту которого была надпись "Спецмедслужба", приходилось прикладывать немало усилий.

Интересно, что отдельным гражданам путевка в вытрезвитель была недоступна. Это депутаты Советов народных депутатов, герои Советского союза а также кавалеры некоторых орденов. Не везли в вытрезвитель "сильно беременных" и людей с очевидными признаками инвалидности.

Официально в вытрезвитель везли тех, кто попадал в категорию опьянения средней и тяжелой стадии. При этом стадия определялась милиционером "на глаз".

Иногда такие фургоны дежурили близ мест, где потенциально возможна концентрация пьяных - у ресторанов, дискотек, возле проходных заводов в день получки. Символично, что за поимку пьяниц милиционерам часто давали талоны на спиртное.

После того, как "клиента" доставляли в заведение, сперва устанавливали его личность и место работы. А особенно "тяжелых" протрезвляли под ледяным душем.

Некоторых попавших в вытрезвитель привязывали к скамьям - если те сопротивлялись либо не могли сидеть самостоятельно. Затем милиционеры забирали деньги и документы, фотографировали попавшего к ним человека, раздевали - часто очень грубо, разрывая одежду. В некоторых вытрезвителях голову "посетителя" могли наголо обрить.

Бывали и случаи прямого избиения попавших в вытрезвитель людей. Время от времени милиционеры могли также присвоить и деньги попавшего к ним гражданина, ведь доказать потом что-либо было невозможно.

После душа и других "мер" пьяницу оставляли проспаться в одной из комнат - обычно там в ряд стояли нары либо панцирные кровати. На кроватях могли быть подушки и одеяла - но иногда их не оставляли. Утром была "побудка", как в армии. После нее фельдшер повторно осматривал "клиентов", а милиционеры устанавливали личности тех, у кого это не удалось сделать накануне.

Женщин тоже отправляли в вытрезвитель - как правило, они находились в отдельной комнате.

Фото: Как выглядели советские вытрезвители (mirovich.media)

За пребывание в вытрезвителе обычно выписывалась квитанция - в позднесоветские годы сумма за пребывание там составляла 15-25 рублей, что довольно большие деньги по тем временам.

Также о попадании в вытрезвитель сообщали на работу - и если простому заводскому работяге это особо ничем не грозило (на это закрывали глаза), то какому-нибудь интеллигентному товарищу это могло стоить карьеры.