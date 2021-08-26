Появились фото крестного хода к Почаевской лавре: тысячи людей и все без масок

Отмечается, что на святую Почаевскую гору прибыли крестные ходы из разных уголков западной Украины - многотысячные толпы из Каменец-Подольского и Браилова, а также из Хмельницкого, из Шепетовки, из Славуты и других городов.

Митрополит Почаевский Владимир рассказал, что в этом году количество участников молитвенного хода из Каменец-Подольского выросло вдвое по сравнению с предыдущим годом (2019) - с 20 тысяч до более чем 40 тысяч.

Напомним, что этот традиционный крестный ход проходит ежегодно и был основан еще в 1832 году. Во время него паломники за семь дней преодолевают более 250 километров.

Люди прошли крестный ход без масок (фото: facebook.com/Church.ua)

Отметим, что паломники идут пешком 200 километров по пыльным дорогам, они ночуют просто под открытым небом и спят, где придется. Среди них есть люди разных возрастов - от младенцев до пожилых людей. Крестный ход начался 19 августа.