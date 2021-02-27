Появилась запись, как российский царь Александр III поет о немецкой колонизации Африки
В интернет в свободный доступ выложили запись голоса российского царя Александра III Романова, который поет песню в резиденции датского короля Кристиана IX во Фреденсборге в 1889 году.
Аудиозапись доступна на сайте Университетской библиотеки Дании в разделе Коллекция Рубена.
Отметим, что генеральный консул Готфрид Рубен в период 1889-1897 гг. записывал известных певцов и актеров того времени, а также важных высокородных гостей членов монаршей семьи на недавно изобретенном фонографе (на восковой цилиндр) во всей Скандинавии. Так, во время пребывания российского императора Александра III Миротворца в резиденции датской королевской семьи дворце Фреденсборг и была сделана эта запись.
В 2000-х годах началась оцифровка всех роликов, и несколько лет назад архив был диджитализирован полностью.
Один из файлов хранит голос царя Александра III, который в ответ на просьбу своей жены Марии Федоровны спеть что-нибудь исполняет песню про немецкую колонизацию Африки.
Видео: Голос российского царя Александра III и Марии Федоровны в резиденции датского короля в 1889 году
Расшифровка разговора и текст песни:
Мария Федоровна: - "Я очень рада вас видеть сегодня. Потому, что хорошая погода, можно пойти гулять" (речь на датском)
Царь Александр III: - "Вы хотите я говорил что-нибудь вам. Это не всегда так легко... И еще вы прибавили, что хотите чтобы я спел что-нибудь. Ну что же, вот, как например, это..."
Поет:
"Сам Бисмарк чуть от радости
не вырвал трех волос,
как телеграф известие
такое нам принес
Что немцы храбро заняли
пункт важный и большой
И утвердили в Африке
права страны родной.
С тех пор в Берлине стар и млад
одно лишь и твердят:
Nach Afrika, nach Kamerun...
Тек немцы говорят...
С тех пор в Берлине стар и млад
одно лишь и твердят:
Nach Afrika, nach Kamerun...
Тек немцы говорят!"
Царь Александр III: - "Если б вы заранее меня предупредили, так это другое дело. Я бы взял с собой книгу или что-нибудь в этом роде, чтобы мне прочитать. А так прямо из головы, это нелегко. Вы меня застали врасплох. И конец. До свидания, господа."
Мария Федоровна: (на датском) - "Меня очень веселит слушать голос моего мужа".
Как слышно на записи, хотя царь и родился и вырос в России, говорил по-русски он с очень сильным акцентом.
Александр III и Мария Федоровна в Дании в 1892 году
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