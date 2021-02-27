Появилась запись, как российский царь Александр III поет о немецкой колонизации Африки

В интернет в свободный доступ выложили запись голоса российского царя Александра III Романова, который поет песню в резиденции датского короля Кристиана IX во Фреденсборге в 1889 году.

Отметим, что генеральный консул Готфрид Рубен в период 1889-1897 гг. записывал известных певцов и актеров того времени, а также важных высокородных гостей членов монаршей семьи на недавно изобретенном фонографе (на восковой цилиндр) во всей Скандинавии. Так, во время пребывания российского императора Александра III Миротворца в резиденции датской королевской семьи дворце Фреденсборг и была сделана эта запись.

В 2000-х годах началась оцифровка всех роликов, и несколько лет назад архив был диджитализирован полностью.

Один из файлов хранит голос царя Александра III, который в ответ на просьбу своей жены Марии Федоровны спеть что-нибудь исполняет песню про немецкую колонизацию Африки.

Видео: Голос российского царя Александра III и Марии Федоровны в резиденции датского короля в 1889 году

Расшифровка разговора и текст песни:

Мария Федоровна: - "Я очень рада вас видеть сегодня. Потому, что хорошая погода, можно пойти гулять" (речь на датском)

Царь Александр III: - "Вы хотите я говорил что-нибудь вам. Это не всегда так легко... И еще вы прибавили, что хотите чтобы я спел что-нибудь. Ну что же, вот, как например, это..."

Поет:

"Сам Бисмарк чуть от радости

не вырвал трех волос,

как телеграф известие

такое нам принес

Что немцы храбро заняли

пункт важный и большой

И утвердили в Африке

права страны родной.

С тех пор в Берлине стар и млад

одно лишь и твердят:

Nach Afrika, nach Kamerun...

Тек немцы говорят...

С тех пор в Берлине стар и млад

одно лишь и твердят:

Nach Afrika, nach Kamerun...

Тек немцы говорят!"

Царь Александр III: - "Если б вы заранее меня предупредили, так это другое дело. Я бы взял с собой книгу или что-нибудь в этом роде, чтобы мне прочитать. А так прямо из головы, это нелегко. Вы меня застали врасплох. И конец. До свидания, господа."

Мария Федоровна: (на датском) - "Меня очень веселит слушать голос моего мужа".

Как слышно на записи, хотя царь и родился и вырос в России, говорил по-русски он с очень сильным акцентом.

Александр III и Мария Федоровна в Дании в 1892 году