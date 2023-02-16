Не повторюйте цих помилок, щоб не втратити роботу

Людина - не робот, тому їй властиво робити помилки. У цьому немає нічого страшного за умови вчасного виправлення ситуації та вміння визнавати свою неправоту. Проте наслідки деяких хиб можуть виливатися у втрату роботи.

Які помилки можуть призвести до звільнення - читайте нижче в матеріалі Styler.

Співпраця з конкурентами

Жодна компанія не пробачить цього своєму співробітникові. У ході цієї співпраці людина може видати таємниці фірми, що може призвести до колосальних втрат.

Навіть якщо пощастить, і робоче місце вдасться зберегти, то довіра буде назавжди втрачена. Наступний подібний вчинок стане фатальним.

Нехтування правилами компанії

Кожна компанія або фірма має свої внутрішні правила. Коли працівник підписує контракт на роботу, він стає зобов'язаним дотримуватися їх. Зазвичай ці правила стосуються дрескоду, системи штрафів тощо.

З першого разу вас, звісно, ніхто не звільнить, але в разі систематичного недотримання правил ви ризикуєте втратити роботу. Такою поведінкою ви показуєте неповагу до цінностей компанії, а відповідно ваш рівень зацікавленості в цій роботі не надто високий.

Людський фактор

Помилки роблять усі, і це нормально. Це одна зі складових навчання людини. Проте якщо несправності виникають систематично, а прогрес до їх виправлення відсутній, вас можуть посунути з посади.

Сюди ж можна віднести спізнення та відволікання від роботи інших.

Публічні скандали

Для нормальної та продуктивної роботи в колективі повинне бути взаєморозуміння та адекватні стосунки. Постійні конфлікти з колегами можуть стати причиною звільнення.

А якщо ці сварки виносять на публіку та псують імідж компанії, навряд чи це хтось стане терпіти. Навіть найкращий фахівець своєї справи може залишитися без роботи.