Повня у квітні: що вона нам принесе і кому варто проявити обережність

Повний місяць у квітні пройде в знаку Скорпіона і цей період може виявитися досить небезпечним. З давніх часів Повня - це особливий час, коли відбувається безліч значних подій і люди набувають важливих знаків.

Коли настане Повний місяць у квітні та що на нас чекає в цей період, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що відомо про Повний місяць у квітні

Повня - це астрономічне явище, коли Місяць знаходиться навпроти Сонця на небесній сфері і його диск повністю освітлений сонячним світлом. Таке явище буває регулярно, один раз на місяць і з давніх-давен люди спостерігали за місячним циклом.

Повний Місяць з'явиться на небі 24 квітня, у середу. Пік цього разу припаде на ніч – о 01:51. Це відбудеться на 16 місячний день, а Місяць перебуватиме у знаку Скорпіона.

Квітневий Повний місяць називають також Рожевим Місяцем, тому що в районах проживання корінних американців у цей час починають цвісти шилоподібні флокси, рожевого кольору. Інші назви цього Місяця: Квітковий Місяць, Місяць Росту.

Як ця Повня вплине на нас

Період Повного місяця можна використовувати для здобуття спокою, внутрішньої гармонії та глибшого зв'язку з природою. Вплив Рожевого Місяця на наше самопочуття може бути значним. Чутливі люди можуть відчувати проблеми зі сном, дратівливість чи погіршення настрою.

Повний місяць у Скорпіоні (знаку води) пов'язаний з емоційною сферою людини, таємницями підсвідомості. Скорпіон - один із найсильніших знаків Зодіаку, який відповідає за питання життя та смерті, сексуальність, великі гроші та владу.

Можуть статися неприємні події напередодні Повного місяця, напередодні або відразу після - вони вкажуть, на які сфери життя варто звернути увагу. Постарайтеся не пускати нічого на самоплив - докладіть зусиль.

Також цей час звільнення від усього зайвого, найкращий момент, щоб поставити крапку у зв'язках, що зжили себе. Можуть проявитися тіньові сторони особистості, випливти негатив за всіма життєвими обставинами. Намагайтеся подолати всі труднощі.

Марс посилить особисті амбіції, цілеспрямованість, конкуренцію, і ця планета активізує точки кризи людини, які є точками зростання. Можуть піднятися найболючіші питання, люди будуть схильні діяти агресивно, намагаючись будь-якими способами реалізувати свої цілі та бажання, можуть бути тривожні настрої, страх.

Крім усього іншого, цей Повний місяць відбудеться в самому кінці періоду Ретроградного Меркурія і люди будуть схильні робити більше помилок, у тому числі й тих, які призводять до непоправних наслідків.

Що не можна робити в Повний місяць

Утримайтеся 24 квітня, а також 1-2 дні до і після Повного місяця від таких речей:

Ухвалення важливих рішень

Укладання серйозних та великих угод, які пов'язані з великими грошима

Великі покупки, витрати на щось несуттєве та необов'язкове

Безглузді дискусії, сварки, з'ясування стосунків

Не вмішуйтеся у чужі конфлікти

Не ображайте близьких

Не починайте нових справ

Відкладіть далекі поїздки

Не змінюйте кардинально імідж

Відкладіть важливі зміни (звільнення, переїзд, весілля, розлучення, розлучення)

Що в Повний місяць робити можна