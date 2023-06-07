Повернувся з-за кордону, щоб захищати Україну: загинув пілот винищувача Владислав Савєльєв
2 червня під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача Владислав Савєльєв із позивним Nomad. У захисника залишилась дружина та маленька донька.
Про це повідомив колега загиблого пілот Дмитро Шкаревський у Facebook.
Що відомо про полеглого героя
На момент широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Владислав перебував у тривалому відряджені закордоном, але, дізнавшись про початок великої війни, він повернувся на Батьківщину й одразу став на її захист.
"Він був чудовою людиною. Хорошим другом, чоловіком, батьком, сином своїх батьків та України. Навіть перебуваючи у довгому відрядженні закордоном, він рвався в бій як ніхто, щоби захищати свою Україну, бо не міг спокійно спостерігати здалеку", - написав Дмитро.
У Владислава залишилась дружина і маленька донька.
"Після перемоги Владислав мріяв разом з ними та друзями відправитись у Норвегію. Але тепер його прах буде розвіяно над фьордом цієї країни", - зазначив товариш.
Також він закликав українців допомогти родині полеглого захисника й опублікував реквізити для збору коштів: посилання на банку та номер картки банки - 5375 4112 0634 2391.
Під постом про загибель пілота українці залишають слова співчуття родині та подяки герою за захист рідної землі.
Прах загиблого героя розвіють над фьордом у Норвегії (фото: Facebook.com/Діма Шкаревський)
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