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Повернувся з-за кордону, щоб захищати Україну: загинув пілот винищувача Владислав Савєльєв

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Середа 07 червня 2023 16:05
Повернувся з-за кордону, щоб захищати Україну: загинув пілот винищувача Владислав Савєльєв Пілот Владислав Савєльєв загинув під час бойового завдання (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

2 червня під час виконання бойового завдання загинув пілот винищувача Владислав Савєльєв із позивним Nomad. У захисника залишилась дружина та маленька донька.

Про це повідомив колега загиблого пілот Дмитро Шкаревський у Facebook.

Що відомо про полеглого героя

На момент широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Владислав перебував у тривалому відряджені закордоном, але, дізнавшись про початок великої війни, він повернувся на Батьківщину й одразу став на її захист.

"Він був чудовою людиною. Хорошим другом, чоловіком, батьком, сином своїх батьків та України. Навіть перебуваючи у довгому відрядженні закордоном, він рвався в бій як ніхто, щоби захищати свою Україну, бо не міг спокійно спостерігати здалеку", - написав Дмитро.

У Владислава залишилась дружина і маленька донька.

"Після перемоги Владислав мріяв разом з ними та друзями відправитись у Норвегію. Але тепер його прах буде розвіяно над фьордом цієї країни", - зазначив товариш.

Також він закликав українців допомогти родині полеглого захисника й опублікував реквізити для збору коштів: посилання на банку та номер картки банки - 5375 4112 0634 2391.

Під постом про загибель пілота українці залишають слова співчуття родині та подяки герою за захист рідної землі.

Повернувся з-за кордону, щоб захищати Україну: загинув пілот винищувача Владислав СавєльєвПовернувся з-за кордону, щоб захищати Україну: загинув пілот винищувача Владислав СавєльєвПовернувся з-за кордону, щоб захищати Україну: загинув пілот винищувача Владислав СавєльєвПовернувся з-за кордону, щоб захищати Україну: загинув пілот винищувача Владислав СавєльєвПрах загиблого героя розвіють над фьордом у Норвегії (фото: Facebook.com/Діма Шкаревський)

Раніше ми писали про те, що на фронті загинув відомий львівський журналіст Віктор Петров.

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