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Вернулся из-за границы, чтобы защищать Украину: погиб пилот истребителя Владислав Савельев

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Среда 07 июня 2023 16:05
Вернулся из-за границы, чтобы защищать Украину: погиб пилот истребителя Владислав Савельев Пилот Владислав Савельев погиб во время боевой задачи (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

2 июня во время выполнения боевой задачи погиб пилот истребителя Владислав Савельев с позывным Nomad. У защитника осталась жена и маленькая дочь.

Об этом сообщил коллега погибшего пилот Дмитрий Шкаревский в Facebook.

Что известно о павшем герое

На момент широкомасштабного вторжения России в Украину Владислав находился в длительной командировке за границей, но, узнав о начале великой войны, он вернулся на Родину и сразу встал на ее защиту.

"Он был прекрасным человеком. Хорошим другом, мужем, отцом, сыном своих родителей и Украины. Даже находясь в длинной командировке за границей, он рвался в бой как никто, чтобы защищать свою Украину, потому что не мог спокойно наблюдать издалека", - написал Дмитрий.

У Владислава осталась жена и маленькая дочь.

"После победы Владислав мечтал вместе с ними и друзьями отправиться в Норвегию. Но теперь его прах будет развеян над фьордом этой страны", - отметил товарищ.

Также он призвал украинцев помочь семье павшего защитника и опубликовал реквизиты для сбора средств: ссылка на банк и номер карты банки - 5375 4112 0634 2391.

Под постом о гибели пилота украинцы оставляют слова соболезнования семье и благодарности герою за защиту родной земли.

Вернулся из-за границы, чтобы защищать Украину: погиб пилот истребителя Владислав СавельевВернулся из-за границы, чтобы защищать Украину: погиб пилот истребителя Владислав СавельевВернулся из-за границы, чтобы защищать Украину: погиб пилот истребителя Владислав СавельевВернулся из-за границы, чтобы защищать Украину: погиб пилот истребителя Владислав СавельевВернулся из-за границы, чтобы защищать Украину: погиб пилот истребителя Владислав СавельевПрах погибшего героя развеют над фьордом в Норвегии (фото: Facebook.com/Дима Шкаревский)

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