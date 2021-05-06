Повалий, Лобода и Агутин будут петь украинцам о войне на скандальном канале

Телеканал "Интер" готовит праздничный концерт ко Дню победы 9 мая, где выступят кроме украинских звезд, российские артисты, а также украинцы, сбежавшие покорять Москву. Канал уже анонсировал "солянку", в которой засветятся опальные Таисия Повалий, Светлана Лобода, а также знаменитости из РФ - Леонид Агутин, Александр Малинин и даже кыргызы "Город 312".

О грандиозном шоу рассказали в пресс-службе телеканала.

Ведущими концерта, который пройдет без зрителей из-за пандемии коронавируса, станут традиционно Анастасия Даугуле и Андрей Доманский.

"Любимые военные песни и современные произведения о войне прозвучат в исполнении Таисии Повалий, Ирины Билык, Loboda, Олега Винника, Тины Кароль, Натальи Могилевской, Надежды Мейхер, Александра Малинина, Леонида Агутина, Владимира Гришко, Златы Огневич, Виталия Козловского, Милы Нитич, Влада Сытника, Светланы Тарабаровой, Ольги Цыбульской, Сергея Гладыра, Натальи Бучинской, Ивана Березовского, Натальи Валевской, Жанны Тихоновой, Вадима Олейника, Алины Башкиной, групп "Братья Карамазовы", "Город 312", "Авиатор", Freedom-jazz", - анонсировал "Интер".

К слову, на телеканале День Победы над нацизмом во Второй мировой войне (принятое в Украине название праздника) продолжают упорно называть победой в "Великой Отечественной войне".

"С каждым годом все сложнее и сложнее находить уникальные военные истории. Приходится исследовать историю Великой Отечественной войны, просматривать архивы, письма с фронта", - говорит руководитель авторской группы канала Алексей Пасичник.



Фото: Концерт ко Дню победы на "Интере" (пресс-служба)