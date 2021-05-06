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Повалій, Лобода і Агутін співатимуть українцям про війну на скандальному каналі

Новость на русском → Четвер 06 травня 2021 13:03
Повалій, Лобода і Агутін співатимуть українцям про війну на скандальному каналі Фото: Канал "Інтер" готує скандальний концерт до Дня Перемоги
Автор: Світлана Мащенко

Телеканал "Інтер" готує святковий концерт до Дня Перемоги 9 травня, де виступлять крім українських зірок, російські артисти, а також українці, які втекли підкорювати Москву. Канал вже анонсував "солянку", в якій засвітяться опальні Таїсія Повалій, Світлана Лобода, а також знаменитості з РФ - Леонід Агутін, Олександр Малінін і навіть киргизи "Город 312".

Про грандіозне шоу розповіли в прес-службі телеканалу.

Ведучими концерту, який пройде без глядачів через пандемію коронавірусу, стануть традиційно Анастасія Даугуле та Андрій Доманський.

"Улюблені військові пісні і сучасні твори про війну прозвучать у виконанні Таїсії Повалій, Ірини Білик, Loboda, Олега Винника, Тіни Кароль, Наталії Могилевської, Надії Мейхер, Олександра Малініна, Леоніда Агутіна, Володимира Гришка, Злати Огневич, Віталія Козловського, Міли Нітіч, Влада Ситника, Світлани Тарабарової, Ольги Цибульської, Сергія Гладира, Наталії Бучинської, Івана Березовського, Наталії Валевської, Жанни Тихонової, Вадима Олійника, Аліни Башкіної, гуртів "Брати Карамазови", "Город 312", "Авіатор", Freedom-jazz", - анонсував "Інтер".

Повалій, Лобода і Агутін співатимуть українцям про війну на скандальному каналіПовалій, Лобода і Агутін співатимуть українцям про війну на скандальному каналіПовалій, Лобода і Агутін співатимуть українцям про війну на скандальному каналіПовалій, Лобода і Агутін співатимуть українцям про війну на скандальному каналі

До слова, на телеканалі День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (прийнята в Україні назва свята) продовжують наполегливо називати перемогою у "Великій Вітчизняній війні".

"З кожним роком все складніше і складніше знаходити унікальні військові історії. Доводиться досліджувати історію Великої Вітчизняної війни, переглядати архіви, листи з фронту", - говорить керівник авторської групи каналу Олексій Пасічник.

Повалій, Лобода і Агутін співатимуть українцям про війну на скандальному каналіПовалій, Лобода і Агутін співатимуть українцям про війну на скандальному каналіПовалій, Лобода і Агутін співатимуть українцям про війну на скандальному каналіПовалій, Лобода і Агутін співатимуть українцям про війну на скандальному каналі
Фото: Концерт до Дня перемоги на" Інтері " (прес-служба)

Відзначимо, що "Інтер" вже не перший рік "ходить по тонкому лезу".

Так, у 2018-му їх за розпалювання за аналогічний концерт до Дня Перемоги-2018 "Перемога. Одна на всіх" Нацрада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала на 4 млн гривень. Правда юристи телеканалу подали позов, домігшись скасування санкцій.

Раніше ми писали, що канал "Інтер" зганьбився через 8 березня.

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