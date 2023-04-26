Потужна магнітна буря накриє Землю у найближчі години: голови почнуть боліти у багатьох

Сильна магнітна буря накриє Землю вже ввечері у середу, 26 квітня. За прогнозами фахівців, ця буря стане затяжною і досягне високої позначки у 6 балів.
Вчені зазначають, що ця буря пов'язана з геомагнітною активністю та вибухом у південній півкулі Сонця ще 24 квітня. Саме ця активність викликала яскраві полярні сяйва.
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За даними Spaceweathe, спалах у південній півкулі Сонця стався ще 23-24 квітня. Він спровокував полярні сяйва, і геомагнітні хвилі полетіли у бік Землі. Вони досягнуть критичної точки увечері 26 квітня.
Ця буря стане затяжною і за своєю потужністю схожа на березневі магнітні бурі. Фахівці відзначають, що ця буря досягне індексу 6. Такий високий рівень прогнозується 27 і 28 квітня, і лише 29 квітня буря нарешті почне вщухати.
Така магнітна буря може вплинути на самопочуття багатьох людей планети. Особливо чутливі до бур метеозалежні люди, немовлята, літні та люди з хронічними захворюваннями.
Сильні спалахи та магнітні коливання можуть викликати у багатьох погіршення самопочуття. Найчастіше люди скаржаться на головний біль, підвищену стомлюваність, млявість, сонливість.
Основні симптоми:
Медики рекомендують у дні магнітних бур знижувати фізичне та психоемоційне навантаження, повноцінно відпочивати та висипатися, нормально харчуватися та дотримуватися режиму дня.
У раціон варто додати більше овочів та фруктів, пити багато води. А ось на каву налягати не рекомендується, краще замінити її трав'яним чаєм. Бажано відмовитися від жирної, гострої їжі та алкоголю.
Вранці покращити стан допоможе контрастний душ, пробіжка чи зарядка. Вдень бажано погуляти на свіжому повітрі. Замість інтенсивного тренування можна сходити на басейн.
Увечері варто обмежити емоційні сплески, почитати спокійну книгу чи подивитись легкий фільм та повноцінно відпочити.
Людям із хронічними захворюваннями бажано тримати під руками необхідні препарати та більше відпочивати, дихати свіжим повітрям.
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