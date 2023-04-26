Потужна магнітна буря накриє Землю у найближчі години: голови почнуть боліти у багатьох

Магнітна буря наприкінці квітня

За даними Spaceweathe, спалах у південній півкулі Сонця стався ще 23-24 квітня. Він спровокував полярні сяйва, і геомагнітні хвилі полетіли у бік Землі. Вони досягнуть критичної точки увечері 26 квітня.

Ця буря стане затяжною і за своєю потужністю схожа на березневі магнітні бурі. Фахівці відзначають, що ця буря досягне індексу 6. Такий високий рівень прогнозується 27 і 28 квітня, і лише 29 квітня буря нарешті почне вщухати.

Така магнітна буря може вплинути на самопочуття багатьох людей планети. Особливо чутливі до бур метеозалежні люди, немовлята, літні та люди з хронічними захворюваннями.

Як впливає магнітна буря

Сильні спалахи та магнітні коливання можуть викликати у багатьох погіршення самопочуття. Найчастіше люди скаржаться на головний біль, підвищену стомлюваність, млявість, сонливість.

Основні симптоми:

Головний біль, запаморочення, туман у голові, напад мігрені

Прискорене серцебиття, стрибки артеріального тиску

Нудота, проблеми із травленням

Слабкість, сонливість, підвищена стомлюваність

Порушення концентрації, неможливість сфокусуватися на задачах

Безсоння чи навпаки - бажання поспати навіть після 8-10 годин сну

Занепад сил, апатія

Дратівливість, агресія, підвищена тривожність, депресивні стани

Загострення хронічних захворювань

Ломота в кістках та суглобах, біль у місцях минулих переломів чи травм

При сильних магнітних бурях можуть бути перебої зі зв'язком, збій у роботі деяких систем.

Як можна допомогти організму

Медики рекомендують у дні магнітних бур знижувати фізичне та психоемоційне навантаження, повноцінно відпочивати та висипатися, нормально харчуватися та дотримуватися режиму дня.

У раціон варто додати більше овочів та фруктів, пити багато води. А ось на каву налягати не рекомендується, краще замінити її трав'яним чаєм. Бажано відмовитися від жирної, гострої їжі та алкоголю.

Вранці покращити стан допоможе контрастний душ, пробіжка чи зарядка. Вдень бажано погуляти на свіжому повітрі. Замість інтенсивного тренування можна сходити на басейн.

Увечері варто обмежити емоційні сплески, почитати спокійну книгу чи подивитись легкий фільм та повноцінно відпочити.

Людям із хронічними захворюваннями бажано тримати під руками необхідні препарати та більше відпочивати, дихати свіжим повітрям.