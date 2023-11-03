Вам потрібно змінити гінеколога, якщо ви помітили ці "дзвіночки"

Гінеколог, як і будь-який лікар, повинен дотримуватися певних правил під час прийому пацієнтки. Він не може нав'язувати жінці свою думку, проте водночас варто вибудовувати довіру між пацієнтом і фахівцем.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео в TikTok гінеколога Дар'ї Петрусевич розповідає, на що варто звертати увагу під час прийому в "жіночого лікаря".
Найголовніші табу в гінеколога
Вам варто звернутися до іншого спеціаліста, якщо ваш попередній лікар:
наполягав на вагітності, залякував безпліддям чи засуджував вас за рішення не мати дітей
не попереджував вас про маніпуляцію, яку планує зробити чи брав аналізи без вашої згоди
був фамільярним, переходив на "ти", вживав фрази на кшталт "моя дорогенька" тощо
насміхався з ваших запитань
рекомендував купувати медичні засоби в конкретному місці чи в певної людини
не давав права вибору. Тут потрібно знати, що підходів до лікування кожного діагнозу завжди є декілька. Завдання лікаря - проінформувати та розповісти, а не наполягати.
звинувачував вас у ваших скаргах
давав суб'єктивну оцінку вашому статевому життю чи вигляду статевих органів
знецінював чи ігнорував ваші слова про дискомфортні чи болісні відчуття під час огляду
відмовлявся пояснювати незрозумілі для вас моменти під час консультації