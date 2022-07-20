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Потребители, которых перевели на "Нафтогаз", столкнулись с проблемой отсутствия сервисов: в чем причина

Фото: потребители, которых перевели на "Нафтогаз", столкнулись с проблемой отсутствия сервисов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Более 12 миллионов украинских семей или же 98% бытовых потребителей газа, которых перевели на обслуживание в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", жалуются, что компания не обеспечила их нормальным сервисом, ведь по телефону им отвечает автоответчик, а в социальных сетях - боты.

Об этом говорится в статье "Коллапс на рынке газа. Люди хватаются за сердце из-за платежек, "Нафтогаз" разводит руками" на сайте "Главком".

"Первое, что увидели миллионы потребителей газа, когда их перевели в "Нафтогаз", - отсутствие сервисов. Если в декабре газоснабжающая компания обслуживала 1,8 млн потребителей, то в июне это количество выросло почти в семь раз до 12,6 млн. Справиться с таким ростом "Нафтогаз" просто не смог", - говорится в материале.

Журналисты также заметили, что на странице "Нафтогаза" в Facebook украинцы оставляют сотни комментариев о том, что не могут дозвониться на горячую линию, а если дозваниваются, то им отвечает автоответчик.

Также из чат-бота в соцсети исчезла возможность связаться с поддержкой - в компании это объяснили "доработкой раздела".


Жалобы потребителей на отсутствие "живой" связи с консультантами
(скрин с Facebook)

Кроме того, отмечается, что у "Нафтогаза" не хватает человеческих ресурсов, с увеличением количества клиентов не взимается также и сайт компании. При попытке открыть страницу личного кабинета пользователи часто видят сообщение об ошибке "слишком Много попыток входа" и просьбу попробовать войти позже.

Сайт "Нафтогаза" отказывает при попытках зайти в личный кабинет
(скрин с Facebook)

Сейчас большинство проблем, возникающих у потребителей с сайтом, консультанты "Нафтогаза" вынуждены решать в ручном режиме, но незначительное количество консультантов не позволяет ответить на сотни тысяч вопросов, которые появляются у новых клиентов компании.

Проблемы клиентов менеджеры вынуждены решать в ручном режиме
(скрин с Facebook)

В материале предполагается, что в "Нафтогазе" еще в начале мая знали о том, что большинство поставщиков в стране (так называемые газсбыта) не имеют газа для своих потребителей, и все они попадут к поставщику "последней надежды", а от него - на обслуживание до самого "Нафтогаза". Своевременное реагирование государственной компании могло бы не допустить проблем, с которыми столкнулись потребители.

Напомним, с 1 июня 2022 года 98% бытовых потребителей газа были автоматически переведены на обслуживание к поставщику "последней надежды" (ППН), а впоследствии к ГК "Нафтогаз Украины".

Такая ситуация на рынке газа сложилась из-за требований, которые выдвинул к поставщикам Кабинет министров Украины в рамках введения нового механизма ПСО (постановление КМУ №489 от 29.04.2022). Условия этого ПСО не смог выполнить ни один крупный поставщик в Украине, кроме ООО "Полтавагаз сбыт".

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Нафтогаз Украины