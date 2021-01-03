Потомок выдающегося гетьмана сделал заявление о мире с Россией: сомнений не должно быть

Грегор Разумовский считает, что мир с Россией наступит, но случится это лишь когда Владимир Путин покинет пост президента этой страны.

Такое мнение потомок последнего казацкого гетьмана Украины Кирилла Разумовского высказал в интервью "Радио Свобода".

При этом 55-летний Грегор Разумовский, который в свое время жил на Балканах и был свидетелем, например, как Хорватия силовым путем восстановила свою территориальную целостность, считает, что украинцам тоже надо быть готовыми к полномасштабной войне с РФ, чтобы отстоять свою свободу.

"Думаю, что Украина должна быть готова и должна готовиться к силовому сценарию, но перед тем должна надеяться на мирное решение. Но не думаю, что будет мирное решение с Путиным. Не думаю так. Будет когда-то мир с Россией, но не мир с Путиным. С кем-то другим в России. Но если мирный сценарий не будет возможным, не может реализоваться - тогда да, ибо я не вижу сейчас альтернатив", - сказал потомок гетьмана.

Также он сказал, какой видит модель отношений Украины с Россией в будущем, после возвращения Донбасса и Крыма.

"Надо, чтобы российская сторона согласилась с тем, что Украина - это отдельная нация, имеет отдельную культуру, и что украинский язык - это никакой не диалект, а он является отдельным языком. Надо, чтобы Россия согласилась со всеми этими вещами. Также думаю, что вся история с Православной церковью Украины - это очень хорошее развитие событий. Я был очень рад такому развитию событий. Здесь сомнений не должно быть", - заметил Разумовский, который способствует продвижению украинских интересов в западноевропейских общественно-политических кругах с конца 1980-х годов.

Напомним, что украинская сторона в вопросе мирного урегулирования конфликта на востоке страны уже сегодня работает по плану "Б" по Донбассу. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

О ситуации с перспективами урегулирования конфликта читайте в материале РБК-Украина "Нормандский тупик. Что мешает завершению войны на Донбассе".