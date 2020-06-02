Потепление придет уже совсем скоро: синоптики обнадежили новым прогнозом

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В ближайшие дни в Украине начнет теплеть, но грозы и ливни не уйдут

Погода в Украине в последние дни не радует жителей ни теплом, ни солнечной погодой. Над страной завис суровый циклон, который в некоторые области принес ощутимое похолодание и даже небольшой снег. Дожди и ливни не прекращаются уже несколько дней и то, что наступило лето, видно только по календарю.

Однако директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что до настоящего летнего тепла осталось ждать совсем недолго. По его прогнозам, температура воздуха пойдет вверх уже после 5 июня. В комментарии для утреннего шоу на "24 канале", он рассказал, что с 5 по 15 июня температура будет колебаться в пределах +23 +28 градусов. А в июле и августе украинцев может ожидать настоящая жара.

По картам Украинского гидрометцентра можно увидеть, что в пятницу, 5 июня, в большинстве областей Украины существенно потеплеет. Ночная температура воздуха составит +9 +12 градусов, днем в большинстве областей от +19 до +23 градусов, на юге прогреется до +25 градусов. Однако почти все регионы Украины накроет сильными грозами и ливнями, сухую погоду синоптики обещают только на юге страны.

В Киеве 5 июня пройдет гроза, возможен ливень. Ночью +9 +11 градусов, днем от +21 до +23 градусов.

Карта погоды в Украине на 5 июня

Тем временем, в среду, 3 июня, в Украине сохранится холодная и дождливая погода. По данным синоптиков, на западе пройдут сильные дожди и ливни, а в остальных регионах – сильные грозы.

Температура воздуха на востоке ночью +9 +11 градусов, днем от +19 до +22 градусов, возможен сильный ветер.

В южных областях ночная температура воздуха составит +8 +11 градусов, дневная от +17 до +21 градуса. В Крыму пройдет гроза и ожидается сильный штормовой ветер.

На севере и в центральных областях ночью +6 +8 градусов, днем ожидается от +16 до +18 градусов.

Холоднее всего будет в западных областях. Ночью +5 +8 градусов, днем столбики термометров покажут от +12 до +15 градусов.

В Киеве 3 июня ожидаются кратковременные дожди. Ночная температура воздуха будет колебаться от +6 до +8 градусов, днем ожидается от +16 до +18 градусов.

Карта погоды в Украине на 3 июня

Напомним, ранее мы писали о том, что под Киевом 2 июня неожиданно выпал снег.

А также рассказывали о том, что синоптик Наталка Диденко обрадовала украинцев благоприятным прогнозом погоды.

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Автор: Анна Шиканова