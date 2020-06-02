Потепління прийде вже зовсім скоро: синоптики обнадіяли новим прогнозом

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

У найближчі дні в Україні почне теплішати, але грози і зливи не підуть

Погода в Україні в останні дні не тішить мешканців ні теплом, ні сонячною погодою. Над країною завис суворий циклон, який в деякі області приніс відчутне похолодання і навіть невеликий сніг. Дощі та зливи не припиняються вже кілька днів і те, що настало літо, видно тільки за календарем.

Однак директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда повідомив, що до справжнього літнього тепла залишилося чекати зовсім недовго. За його прогнозами, температура повітря піде вгору вже після 5 червня. У коментарі для ранкового шоу на "24 каналі", він розповів, що з 5 по 15 червня температура буде коливатися в межах +23 +28 градусів. А в липні та серпні українців може чекати справжня спека.

За картами Українського гідрометцентру можна побачити, що в п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України суттєво потеплішає. Нічна температура повітря складе +9 +12 градусів, вдень у більшості областей від +19 до +23 градусів, на півдні прогріється до +25 градусів. Однак майже всі регіони України накриє сильними грозами та зливами, суху погоду синоптики обіцяють лише на півдні країни.

У Києві 5 червня пройде гроза, можливий дощ. Вночі +9 +11 градусів, вдень від +21 до +23 градусів.

Карта погоди в Україні на 5 червня

Тим часом, в середу, 3 червня, в Україні збережеться холодна і дощова погода. За даними синоптиків, на заході пройдуть сильні дощі та зливи, а в інших регіонах – сильні грози.

Температура повітря на сході вночі +9 +11 градусів, вдень від +19 до +22 градусів, можливий сильний вітер.

У південних областях нічна температура повітря становитиме +8 +11 градусів, денна від +17 до +21 градуса. У Криму пройде гроза та очікується сильний штормовий вітер.

На півночі та в центральних областях вночі +6 +8 градусів, вдень очікується від +16 до +18 градусів.

Найхолодніше буде у західних областях. Вночі +5 +8 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +12 до +15 градусів.

У Києві 3 червня очікуються короткочасні дощі. Нічна температура повітря коливатиметься від +6 до +8 градусів, вдень очікується від +16 до +18 градусів.

Карта погоди в Україні на 3 червня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Києвом 2 червня несподівано випав сніг.

А також розповідали про те, що синоптик Наталка Діденко порадувала українців сприятливим прогнозом погоди.

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Автор: Анна Шиканова