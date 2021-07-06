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Потасовка в Днепре: стали известны новые подробности конфликта из-за билбордов

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Днепр, Вторник 06 июля 2021 16:14
Потасовка в Днепре: стали известны новые подробности конфликта из-за билбордов Фото: стали известны новые подробности конфликта из-за билбордов (коллаж Styler)
Автор: Styler

На прошлой неделе в Днепре в результате конфликта из-за демонтажа рекламных носителей произошла потасовка с использованием огнестрельного оружия. В результате пострадал сотрудник "Муниципальной Варты", также был госпитализирован журналист.

Подробности скандального происшествия - в нашем материале.

Вечером 2 июля коммунальные службы приехали демонтировать незаконно установленный рекламный биллборд, принадлежащий одной из фирм местного бизнесмена и политика Загида Краснова, находящийся на пересечении улицы Савченко и пр.Пушкина.

По данным местного издания "Наше місто", чтобы воспрепятствовать коммунальщикам выполнить решение городских властей, на место прибыл пресс-секретарь Краснова и депутат горсовета от его политсилы Екатерина Збарская с помощниками и съемочными группами местных телеканалов, а также молодые люди спортивного телосложения.

В результате было остановлено движение транспорта, повреждена коммунальная техника. Позже между участниками потасовки произошла перестрелка.

Как пишет "Обозреватель", коммунальщики, которые были привлечены к сносу щита на Пушкина, в приватной беседе говорят: испытывают ощущение дежавю.

В частности, в 2017 году при демонтаже бордов Краснова городские власти Днепра (выиграв суды всех инстанций, которые признали рекламные конструкции Краснова не только незаконными, а и травмоопасными) также столкнулись с сопротивлением.

Люди, которых связывают с Красновым, угрожали, блокировали и избивали коммунальщиков, ломали городскую технику и транспорт. Тогда благодаря вмешательству высшего руководства МВД (в Днепр прибыла специальная комиссия из Киева) и максимальной огласке ситуацию смогли вернуть в правовое русло.

Днепрян шокировали беспорядки и стрельба, устроенные людьми Краснова в центре города

Днепрян шокировали беспорядки и стрельба, устроенные людьми Краснова в центре города

Во время потасовки в 2017 году (архивное фото)

"В Днепре налицо существование настоящей мафиозной группировки, со всеми присущими ей характеристиками: марионеточными депутатами, карманными СМИ, силовыми отрядами боевиков и налаженными коррупционными связями в правоохранительной системе, парадоксальной живучестью и, по всей видимости, исключительной "договороспособностью", - пишет "Обозреватель".

Напомним, Загид Краснов родом из Дагестана, в Украину приехал в 90-х годах на обучение. По данным УП, в 90-е его связывали с крышеванием металлоломного бизнеса.

Краснов - долларовый миллионер. В официальных активах кандидата и его семьи - бизнес в сфере недвижимости, производства электроэнергии, гостиничной сфере, акции "Днепропетровского стрелочного завода" и "Запорожского завода железобетонных шпал".

При Леониде Кучме Краснов работал в комитете по борьбе с коррупцией и организованной преступностью при президенте. На выборах 2004 года возглавил и финансировал днепропетровский штаб Виктора Ющенко. В 2005 году Краснов пошел на местные выборы во главе политсилы Павла Лазаренко "Громада".

В горсовете партия Краснова-Лазаренко создала коалицию с "Партией регионов".

Во время Революции Достоинства политик снова быстро сориентировался и финансово поддерживал Евромайдан.

Сейчас Краснов - депутат горсовета от местной партии "Гражданская сила".

Ранее РБК-Украина писало, что в Днепре на нарушении правил карантина поймали ночной клуб "RIO". По данным местных изданий, клуб принадлежит Загиду Краснову.

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Днепр перестрелка Загид Краснов
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