Потапа заметили под роддомом: что он там делал

Потап без Насти Каменских "засветился" в роддоме Киева (фото: instagram.com/realpotap)

Потап с группой MOZGI встретили утро в роддоме

Потап "засветился" под окнами киевского дома. Но певец не ждет пока рождения ребенка. В чем же дело? Просто, Потап, Дядя Вадя и Позитив из группы MOZGI трогательно поздравили молодых родителей с рождением их детишек, выполнив прямо под окнами одного из столичных родильных домов акустическую версию хита "День рождения".

Для пациенток заведения такое действо стало настоящим подарком, они с любопытством выглядывали из окон, встречаясь искренними взглядами с певцами.

"Мы дарим песню "День рождения" новым украинцам, которые рождаются в нашей любимой независимой стране и желаем им счастья в их дороге. Это невероятно теплый и радостный концерт, потому что мы видели, как люди выходят из роддома со своими новорожденными детками – со слезами на глазах выносят свое счастье. Здесь действительно невероятная атмосфера, которую нельзя передать словами!" – сказал Потап.

Участники группы признались, что выступление в таком специфическом месте является для них очень символичным, ведь недавно один из солистов группы во второй раз стал отцом.

"Это были суперощущения, потому что недавно у меня родился второй ребенок. Я пою колыбельные своей маленькой дочери, а недавно усыпил ее трижды за один день, поскольку жена отсутствовала. Кстати, моей дочке нравится, когда я исполняю песни из репертуара Coldplay, Backstreet Boys – то есть бойсбендов", - поделился Дядя Вадя.

Потап в роддоме Киева (фото: пресс-служба канала "Украина")

Добавим, что это оригинальное действо было частью праздничного шоу "С Днем рождения, Украина!" ко Дню Независимости, который канал "Украина" покажет 24 августа.

Напомним, что Настя Каменских, жена Потапа, эффектно продефилировала по улице в мини-юбке.

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