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Потапа помітили під пологовим будинком: що він там робив

Київ, Понеділок 27 липня 2020 16:55
Потапа помітили під пологовим будинком: що він там робив
Потап без Насті Каменських "засвітився" у пологовому будинку Києва (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Анна Кисельова

Потап із гуртом MOZGI зустріли ранок у пологовому будинку

Потап "засвітився" під вікнами київського будинку. Але співак не чекає поки що на народження дитини. У чому ж справа? Просто, Потап, Дядя Вадя і Позитив з гурту MOZGI зворушливо привітали молодих батьків із народженням їхніх діточок, виконавши прямо під вікнами одного зі столичних пологових будинків акустичну версію хіта "День народження".

Для пацієнток закладу таке дійство стало справжнім подарунком, вони з цікавістю визирали з вікон, зустрічаючись щирими поглядами зі співаками.

"Ми даруємо пісню "День народження" новим українцям, які народжуються в нашій улюбленій незалежній країні та бажаємо їм щастя у їхній дорозі. Це неймовірно теплий і радісний концерт, тому що ми бачили, як люди виходять із пологового зі своїми новонародженими дітками – зі сльозами на очах виносять своє щастячко. Тут дійсно неймовірна атмосфера, яку не можна передати словами!" – сказав Потап.

Учасники гурту зізналися, що виступ у такому специфічному місці є для них дуже символічним, адже нещодавно один із солістів гурту вдруге став батьком.

"Це були супервідчуття, тому що нещодавно у мене народилася друга дитина. Я співаю колискові своїй маленькій донечці, а нещодавно приспав її тричі за один день, оскільки дружина була відсутня. До речі, моїй доньці подобається, коли я виконую пісні із репертуару Coldplay, Backstreet Boys – тобто бойсбендів", - поділився Дядя Вадя.

Потапа помітили під пологовим будинком: що він там робив

Потап у пологовому будинку Києва (фото: пресслужба каналу "Україна")

Додамо, що це оригінальне дійство було частиною святкового шоу "З Днем народження, Україно!" до Дня Незалежності, яке канал "Україна" покаже 24 серпня.

Нагадаємо, що Настя Каменських, дружина Потапа, ефектно продефілювала по вулиці в міні-спідниці.

Також ми писали, що Потап розповів про свої весілля з Каменських і показав фото.

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