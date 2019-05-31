Потап располнел время медового месяца с Настей: фотодоказательство

Потап в Турции, куда они с Настей Каменских поехали в медовый месяц, заметно поправился.

Так, в своем Instagram-аккаунте музыкант опубликовал снимок с любимой женщиной. На фото, сделанном во время прогулки на яхте, Потап в одних шортах нежно обнимает Настю в леопардовом купальнике.

"Счастье - это так просто", - подписал снимок артист.

Потап и Настя Каменских на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/realpotap)

Пользователи в комментариях начали желать Потапу и Насте удачи и счастья в совместной жизни. А вот один юзер - популярный украинский блогер Алексей Дурнев - обратил внимание на фигуру именно Алексея Потапенко.

"Леха, ты похудел мощно! Красавец", - написал он.

Но Потап признался, что все же набрал несколько килограммов во время медового месяца.

"Нажрал опять в Турции. Но ничего, вся жизнь впереди", - заявил он.

Скриншот комментария

Отметим, что несмотря на то, что музыкант поправился, он все равно на снимках в прекрасной физической форме.

Потап и Настя Каменских на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/realpotap)

Напомним, что недавно Настя Каменских заворожила аппетитными формами в "хищном" купальнике.

Ранее астролог Влад Росс проанализировал дату бракосочетания Насти и Потапа и сделал грустный прогноз по их браку.