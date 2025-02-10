Потап натякнув на нещирість Позитива: "Ти ж свій, рідний, а що я чую?"

Потап запевняє, що після початку великої війни кілька разів спілкувався з Позитивом. Ба більше, вони мали особисті зустрічі в Києві.

Втім, продюсер здивований, що його близька людина - саме так він називає Олексія Завгороднього - у спілкуванні з журналістами подає не зовсім правдиву інформацію. Позитив (фото: instagram.com/positiff)

Не секрет, що колишній соліст гурту "Время и Стекло" неодноразово заявляв в інтерв’ю, що не підтримує жодних стосунків із Потапом.

"А я говорив з Позитивом по телефону кілька разів, а потім у Києві кілька разів ми сідали й говорили на цю тему. Він дуже хороший мій друг, дуже близька мені людина. І ось я йому казав: "Льоша, ну я стою на аукціоні та кричу, що потрібно допомагати Україні, збираю гроші на допомогу, а ти в цей момент говориш ось це в інтерв'ю?". А він на це відповів: "Це не я - це журналісти, все це перекрутили", - поділився співак.

Потап стверджує, що Позитив важко переживає не лише через свої слова, а й через їхнє розставання. Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Він визнає, що між ними були певні розбіжності, але додає, що після кількох зустрічей і розмов їм вдалося знайти спільну мову і досягти взаєморозуміння.

"Позитив дуже складно переживає всю цю ситуацію, він дуже складно переживає розставання зі мною. Я казав: "Ну гаразд, нехай інші артисти говорять будь-що про мене, але ти - свій, мій, рідний, і що я чую? На що він відповів: "А що я маю казати?", - розповів виконавець.

Таким чином репер наголосив, що попри на всі суперечки, їхня дружба з Завгороднім залишилася непорушною.

Що Позитив говорив про Потапа

Раніше Позитив та Потап виступали разом у складі українського гурту Mozgi.

Після початку повномасштабної війни колишній учасник "Время и стекло" звернувся до продюсера із закликом повернутися в Україну з Іспанії, куди він поїхав разом з Каменських за кілька днів до 24 лютого 2022 року.

Згодом Завгородній неодноразово критикував Потапа, називаючи його нові творчі проєкти нецікавими. Він також висловлював негативну думку щодо кар'єри Каменських. Позитив (фото: instagram.com/positiff)

У березні 2023 року Позитив зізнався, що їхня дружба з Потапом постраждала через різницю поглядів, хоча він сподівався, що вони залишаться близькими друзями.

У лютому 2024 року Олексій заявив, що більше не підтримує зв'язок ані з Потапом, ані з його дружиною.