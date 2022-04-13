ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как понять, что у вас посттравматическое стрессовое расстройство: все симптомы

Новина українською →
Среда 13 апреля 2022 10:52
Как понять, что у вас посттравматическое стрессовое расстройство: все симптомы Фото: Что такое ПТСР (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Посттравматическое расстройство (ПТСР) - это психическая болезнь, которая может возникнуть после пережитого стрессового события.

С этим могут столкнуться как военные, участвовавшие в боевых действиях, так и гражданские, видевшие насилие, смерть, разрушение или какое-то время находившиеся в опасности.

Врачи на странице Доказові в Facebook рассказали об этой болезни и ее симптомы.

ПТСР состоит из 4 групп симптомов:

Симптомы избегания (попытка избегание мыслей, воспоминаний, разговоров, людей или мест напоминающих о травмирующее событие).

Негативные изменения в мышлении и настроении (чувство безнадежности, негативные мысли о себе и будущем, апатия, проблемы социального поведения).

Перевозбуждение (ощущение постоянной опасности, тревоги, раздраженность, пугливость).

Повторное переживание и навязчивые воспоминания (навязчивые мысли, воспоминания и ночные кошмары. Кошмары часто устойчивы к общему лечению посттравматического расстройства и связаны с пятикратным увеличением суицидальных склонностей. Поэтому кошмары следует рассматривать как один из наиболее важных симптомов для лечения, однако их часто не принимают во внимание, как вторичный симптом посттравматического стрессового расстройства).

Людей с ПТСР могут преследовать постоянные мысли о травматических событиях, они могут сниться, возникать непроизвольно или флешбеком, и сопровождаться:

  • постоянным ощущением опасности
  • паническими атаками
  • ощущением давления в груди и удушья
  • злоупотребление алкоголем, наркотиками или сигаретами
  • проблемами в отношениях
  • суицидальными мыслями
  • эмоциональной лабильностью
  • нарушением сна
  • неспособностью радоваться и выражать эмоции
  • хронической болью в мышцах и головная боль и т. д.

Человек, страдающий ПТСР часто находится в постоянной депрессии, становится агрессивным и раздраженным.

Диагностика ПТСР не является сложной и базируется на типичных жалобах, их характере и связи с травмирующими событиями, анамнезе жизни и болезни, клинических тестах (как например Миссисипская шкала ПТСР)

Как мы ранее сообщали, врач показала типичные ошибки при измерении давления.

Читайте РБК-Украина в Google News
врачи
LITE
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку