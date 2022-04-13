ru ua
Ср, 13 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як зрозуміти, що у вас посттравматичний стресовий розлад: всі симптоми

Новость на русском →
Середа 13 квітня 2022 10:52
Як зрозуміти, що у вас посттравматичний стресовий розлад: всі симптоми Фото: Що таке ПТСР (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Посттравматичний розлад (ПТСР) - це психічна хвороба, що може виникнути після пережитої стресової події.

З цим можуть зіткнутись як військові, що брали участь у бойових діях, так і цивільні, що бачили насильство, смерть, руйнування або якийсь час перебували у небезпеці.

Лікарі на сторінці Доказові у Facebook розповіли про цю хворобу та її симптоми.

ПТСР складається з 4 груп симптомів:

Симптоми уникнення (спроба уникнення думок, спогадів, розмов, людей чи місць що нагадують про травмуючу подію).

Негативні зміни у мисленні та настрої (відчуття безнадійності, негативні думки про себе та майбутнє, апатія, проблеми соціальної поведінки).

Перезбудження (відчуття постійної небезпеки, тривоги, роздратованість, лякливість).

Повторне переживання та нав'язливі спогади (нав'язливі думки, спогади та нічні жахи. Жахи часто стійкі до загального лікування посттравматичного розладу і пов'язані з п'ятикратним збільшенням суїцидальних схильностей. Тому кошмари слід розглядати як один з найбільш важливих симптомів для лікування, проте їх часто не беруть до уваги, як вторинний симптом посттравматичного стресового розладу).

Людей з ПТСР можуть переслідувати постійні думки про травматичні події, вони можуть снитись, виникати мимоволі чи флешбеком, та супроводжуватись:

  • постійним відчуттям небезпеки
  • панічними атаками
  • відчуттям тиску у грудях та задухи
  • зловживанням алкоголем, наркотиками чи сигаретами
  • проблемами в стосунках
  • суїцидальними думками
  • емоційною лабільністю
  • порушенням сну
  • неспроможністю радіти та висловлювати емоції
  • хронічними болями в м'язах та головним болем тощо

Людина, що страждає на ПТСР часто знаходиться у постійній депресії, стає агресивною та роздратованою.

Діагностика ПТСР не являється складною і базується на типових скаргах, їх характері та звязку з травмуючими подіями, анамнезі життя та хвороби, клінічних тестах (як наприклад місісіпська шкала ПТСР)

Як ми раніше повідомляли, лікар показала типові помилки при вимірюванні тиску.

Читайте РБК-Україна в Google News
врачи
LITE
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку
Макс Барських став частиною ЗСУ, взяв автомат в руки і показав свою підготовку