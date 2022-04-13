Як зрозуміти, що у вас посттравматичний стресовий розлад: всі симптоми

З цим можуть зіткнутись як військові, що брали участь у бойових діях, так і цивільні, що бачили насильство, смерть, руйнування або якийсь час перебували у небезпеці.

Посттравматичний розлад (ПТСР) - це психічна хвороба, що може виникнути після пережитої стресової події.

Лікарі на сторінці Доказові у Facebook розповіли про цю хворобу та її симптоми.

ПТСР складається з 4 груп симптомів:

Симптоми уникнення (спроба уникнення думок, спогадів, розмов, людей чи місць що нагадують про травмуючу подію).

Негативні зміни у мисленні та настрої (відчуття безнадійності, негативні думки про себе та майбутнє, апатія, проблеми соціальної поведінки).

Перезбудження (відчуття постійної небезпеки, тривоги, роздратованість, лякливість).

Повторне переживання та нав'язливі спогади (нав'язливі думки, спогади та нічні жахи. Жахи часто стійкі до загального лікування посттравматичного розладу і пов'язані з п'ятикратним збільшенням суїцидальних схильностей. Тому кошмари слід розглядати як один з найбільш важливих симптомів для лікування, проте їх часто не беруть до уваги, як вторинний симптом посттравматичного стресового розладу).

Людей з ПТСР можуть переслідувати постійні думки про травматичні події, вони можуть снитись, виникати мимоволі чи флешбеком, та супроводжуватись:

постійним відчуттям небезпеки

панічними атаками

відчуттям тиску у грудях та задухи

зловживанням алкоголем, наркотиками чи сигаретами

проблемами в стосунках

суїцидальними думками

емоційною лабільністю

порушенням сну

неспроможністю радіти та висловлювати емоції

хронічними болями в м'язах та головним болем тощо

Людина, що страждає на ПТСР часто знаходиться у постійній депресії, стає агресивною та роздратованою.

Діагностика ПТСР не являється складною і базується на типових скаргах, їх характері та звязку з травмуючими подіями, анамнезі життя та хвороби, клінічних тестах (як наприклад місісіпська шкала ПТСР)