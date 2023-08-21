Постраждалий від обстрілу 6-річний Богдан з Дніпра пройшов курс реабілітації від Фонду Ахметова

26 травня 2023 року шестирічний Богдан Хром та його бабуся потрапили під обстріл у Дніпрі. Дитину відкинуло вибуховою хвилею. Хлопчик отримав численні рани і забиття тіла й голови, психологічну травму.

Після лікування він пройшов курс реабілітації від Фонду Ріната Ахметова у санаторії на Закарпатті.

"Я побачила рекламу, що Фонд пропонує пройти реабілітацію дітям, які постраждали внаслідок вибухів. Звернулася - і мені протягом тижня зателефонували співробітники та запропонували пройти таку реабілітацію дитині. Ми погодилися та дуже вдячні за цю можливість", - ділиться мама хлопчика Анна, з якою він перебував у санаторії.

Бабуся та Богдан були менш ніж за 100 метрів від епіцентру вибуху. Після пережитого хлопчик довгий час не хотів виходити надвір та боявся гучних звуків - машин, сирен. Але реабілітація допомагає.

"Наразі Богдан дуже змінився, він спокійно реагує на все. Він не хоче їхати додому та каже, що тут йому комфортно. Знайшов тут багато друзів, вони часто грають у баскетбол, волейбол", - розповідає мама про перебування у санаторії.

Хлопчику найбільше подобаються заняття активними видами спорту, басейн та соляна кімната. А ще - стайня з конями, до яких він приносить яблука та охоче катається.

"Коли дізнався, що поїду в санаторій, я зрадів, що тут є басейн, спорт. Я мрію стати футболістом. А ще дуже подобаються лікарі. Гадаю, що мені стане краще і я буду здоровим", - ділиться Богдан.

Як зазначає Сніжана Чеботарьова, головна лікарка санаторію "Боржава", Богдан пройшов оздоровчу програму задля відновлення від наслідків травм.

"Також він відвідує сеанси психолога, після яких мама дуже добре відгукується, відмічає позитивну динаміку. У порівнянні з першим днем, коли вони приїхали, Богдан веселіший, посміхається", - каже лікарка.

До участі у проекті "Рінат Ахметов - Дітям. Реабілітація поранених дітей" запрошуються діти віком до 18 років, які отримали фізичні травми або поранення будь-якого ступеня тяжкості під час бойових дій в Україні в період з 24 лютого 2022 року.

Залишити заявку можна за посиланням akhmetovfoundation.org/s/d3a7be

Уточнення - за безкоштовним номером гарячої лінії Фонду 0 (800) 509 001.