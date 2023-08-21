Пострадавший от обстрела 6-летний Богдан из Днепра прошел курс реабилитации от Фонда Ахметова

26 мая 2023 года шестилетний Богдан Хром и его бабушка попали под обстрел в Днепре. Ребенка отбросило взрывной волной. Мальчик получил многочисленные раны и ушибы тела и головы, психологическую травму.

После лечения он прошел курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова в санатории Закарпатья.

"Я увидела рекламу, что Фонд предлагает пройти реабилитацию пострадавшим в результате взрывов детям. Обратилась - и мне в течение недели позвонили сотрудники и предложили пройти такую реабилитацию ребенку. Мы согласились и очень благодарны за эту возможность", - делится мама мальчика Анна, с которой он находился в санатории.

Бабушка и Богдан были менее чем в 100 метрах от эпицентра взрыва. После пережитого мальчик долгое время не хотел выходить на улицу и боялся громких звуков - машин, сирен. Но реабилитация помогает.

"В настоящее время Богдан очень изменился, он спокойно реагирует на все. Он не хочет ехать домой и говорит, что здесь ему комфортно. Нашел здесь много друзей, они часто играют в баскетбол, волейбол", - рассказывает мама о пребывании в санатории.

Мальчику больше всего нравятся занятия активными видами спорта, бассейн и соляная комната. А еще – конюшня с лошадьми, к которым он приносит яблоки и охотно катается.

"Когда узнал, что поеду в санаторий, я обрадовался, что здесь есть бассейн, спорт. Я мечтаю стать футболистом. А еще очень нравятся врачи. Думаю, что мне станет лучше и я буду здоров", - делится Богдан.

Как отмечает Снежана Чеботарева, главный врач санатория "Боржава", Богдан прошел оздоровительную программу для восстановления от последствий травм.

"Также он посещает сеансы психолога, после которых мама очень хорошо отзывается, отмечает положительную динамику. По сравнению с первым днем, когда они приехали, Богдан повеселее, улыбается", - говорит врач.

К участию в проекте "Ринат Ахметов - Детям. Реабилитация раненых детей" приглашаются дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине в период с 24 февраля 2022 года.

Оставить заявку можно по ссылке: akhmetovfoundation.org/s/d3a7be

Уточнение – по бесплатному номеру горячей линии Фонда 0 (800) 509 001.