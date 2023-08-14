Постраждалий від обстрілу 14-річний Богдан з Харкова пройшов курс реабілітації від Фонду Ахметова

"Це дуже важливо. По-перше, дитині треба оздоровитися, набратися сил для нового навчального року. По-друге, свіже повітря, спілкування з однолітками: все веде до покращення. Нам тут дуже подобається. Спасибі Рінату Ахметову та його команді", - каже батько, який перебував у санаторії разом з хлопцем.

Після ракетного удару головним було те, що Богдан - живий. Його трохи оглушило, проте ані батьки, ані сам підліток не надали цьому значення: вижив, подряпин та крові нема. Але згодом стали очевидними проблеми зі здоров’ям, які з’явилися або погіршилися. Лікарі сказали, що це - наслідки травми. Про можливість пройти курс реабілітації від фонду мама Богдана дізналася з соцмереж.

"Я знав, що поїду до санаторію, пройду реабілітацію та одужаю. Я відвідую соляну кімнату, інгаляції, масаж, лікувальні ванни, басейн. І ще граю у баскетбол. Тут лікарям до тебе не байдуже. Вони роблять все можливе, щоб пацієнтові було добре", - розповідає Богдан.

Мрія та мета Богдана - захищати свою країну. Він хоче стати професійним військовим і навчається у кадетському корпусі. А поки відновлюється після травми, зміцнює здоров’я та має великі плани на майбутнє.

"Основна мета - це психологічна реабілітація, яку Богдан отримує у поєднанні з лікувальними процедурами, які обов’язково дають хороший ефект. Батько каже, що хлопець став спокійніший, краще спить, зменшилися прояви головних болей. І сам Богдан відмічає піднесений настрій, каже, що перестав чогось боятися", - розповіла Сніжана Чеботарьова, головна лікарка санаторію "Боржава".

До участі у проекті "Рінат Ахметов - Дітям. Реабілітація поранених дітей" запрошуються діти віком до 18 років, які отримали фізичні травми або поранення будь-якого ступеня тяжкості під час бойових дій в Україні в період з 24 лютого 2022 року.

Залишити заявку можна за посиланням akhmetovfoundation.org/s/d3a7be. Уточнення - за безкоштовним номером гарячої лінії Фонду 0 (800) 509 001.