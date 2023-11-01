Постраждала від обстрілу 71-річна жінка пройшла реабілітацію від Фонду Ахметова

71-річна Світлана Квасова з Підгірного Дніпропетровської області постраждала внаслідок російського ракетного обстрілу 3 червня 2023 року. Жінка опинилася майже у центрі удару, отримала вибухову травму, осколкові поранення та втратила пам’ять про ті страшні події. Наслідки травми вона відчуває досі.

"Коли я дізналася, що фонд відправляє на реабілітацію, ми звернулися за допомогою. У мене тоді була депресія - і ви не уявляєте, як я зраділа, дізнавшись, що маю путівку. Я плакала... Це так потрібно, це велика справа. Дуже дякую всім, хто працює у Фонді Ріната Ахметова", - передає жінка.

Про те, що відбулося, Світлана знає по фото, відео та розповідям близьких. Її спогади починаються з наступного ранку, коли вона прокинулася у чужій оселі та почула від доньки: "Мамо, у нас немає дому".

У жінки також стався мікроінсульт, вона страждає від сильного головного болю та безсоння. Світлана зізнається: під час реабілітації її стан покращився.

"Знаєте, я раніше носила темно-сіреньке, синеньке, ніколи на яскраве не звертала уваги. Днями пішла купувати шапочку - і купила яскраво-рожеву. Ось результат реабілітації! Я почала знову відчувати кольори. Я стиснула своє горе, як ліплять сніжок, з великого до маленького, і сховала далеко. Тепер не горе розширюється, а моя душа відкривається світу, я відкриваюсь", - ділиться жінка.

У рамках програми фонд надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).