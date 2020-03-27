Постоянное мытье рук приводит к сухости: как справиться с этим неудобством

Как справиться с сухостью рук (Фото: pixabay)

В период эпидемии руки надо мыть постоянно и это приводит к сухости - как вернуть коже эластичность

Коронавирус в Украине продолжает распространяться и по состоянию на вечер 26 марта в стране зарегистрировано уже 196 случаев заболевания. Для того, чтобы не заразиться COVID-2019, врачи рекомендуют как можно чаще мыть руки и обрабатывать их антисептическими растворами.

Однако такие манипуляции сильно сушат кожу на руках и уже многие жалуются, что обычные кремы для рук не справляются с увлажнением. Косметолог Татьяна Быстрая дала несколько простых рецептов для того, чтобы справиться с сухостью кожи и шелушением, пишет издание Голос.UA

"Приготовить питательный крем от сухости и морщин можно самостоятельно из столовой ложки меда и яичного желтка. Втирать смесь нужно вечером, перед сном", - советует косметолог.

Также, по ее словам, отлично помогает и другой состав: 1 чайная ложка крахмала га 1 литр горячей воды.

Если ситуация более сложная – помогут масляные обвертывания. Салфетки нужно смочить теплым растительным маслом и обернуть вокруг рук. Сверху нужно надеть одноразовые перчатки, а на них – варежки. Руки стоит подержать так час-полтора, а потом остатки масла удалить влажными салфетками. Водой смывать косметолог не рекомендует.

Еще один рецепт: картофельная маска с лимоном. Две картофелины сварить, растереть, добавить 2 чайные ложки лимонного сока. Полученной смесью натереть на руки, обернуть целлофаном и оставить на 20 минут. После этого смыть теплой водой и намазать питательным кремом.

"Для мягкости кожи рекомендуется маска из яичного желтка, двух чайных ложек овсяной муки и столовой ложки меда. Перемешиваем все до однородной массы и наносим на руки перед сном, хорошенько заматываем клеенкой или целлофаном. Наутро кожа будет бархатистой и нежной, к тому же такая маска обладает омолаживающим эффектом", - рассказала Татьяна Быстрая.

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