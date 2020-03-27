Постійне миття рук призводить до сухості: як впоратися з цією незручністю

Як впоратися з сухістю рук (Фото: pixabay)

У період епідемії руки треба мити постійно і це призводить до сухості - як повернути шкірі еластичність

Коронавірус в Україні продовжує поширюватися і за станом на вечір 26 березня в країні зареєстровано вже 196 випадків захворювання. Для того, щоб не заразитися COVID-2019, лікарі рекомендують якомога частіше мити руки та обробляти їх антисептичними розчинами.

Однак такі маніпуляції сильно сушать шкіру на руках і вже багато хто скаржиться, що звичайні креми для рук не справляються зі зволоженням. Косметолог Тетяна Бистра дала кілька простих рецептів для того, щоб впоратися з сухістю і лущенням, пише видання Голос.UA

"Приготувати поживний крем від сухості та зморшок можна самостійно зі столової ложки меду і яєчного жовтка. Втирати суміш потрібно увечері, перед сном", - радить косметолог.

Також, за її словами, відмінно допомагає й інший склад: 1 чайна ложка крохмалю га 1 літр гарячої води.

Якщо ситуація більш складна – допоможуть масляні обгортання. Серветки потрібно змочити теплим рослинною олією та обернути навколо рук. Зверху потрібно надіти рукавички одноразові, а на них – рукавиці. Руки варто потримати так годину-півтори, а потім залишки масла видалити вологими серветками. Водою змивати косметолог не рекомендує.

Ще один рецепт: картопляна маска з лимоном. Дві картоплини зварити, розтерти, додати 2 чайні ложки лимонного соку. Отриманою сумішшю натерти руки, обернути целофаном і залишити на 20 хвилин. Після цього змити теплою водою і змастити живильним кремом.

"Для м'якості шкіри рекомендується маска з яєчного жовтка, двох чайних ложок вівсяної муки та столової ложки меду. Перемішуємо все до однорідної маси й наносимо на руки перед сном, гарненько замотуємо клейонкою чи целофаном. Ранком шкіра буде бархатистою і ніжною, до того ж така маска має омолоджуючий ефект", - розповіла Тетяна Швидка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як не заразитися коронавірусом через доставку продуктів.