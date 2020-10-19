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Постоянно холодные ноги могут указывать на серьезные болезни

Понедельник 19 октября 2020 18:12
Постоянно холодные ноги могут указывать на серьезные болезни
Холодные ноги могут указывать на болезни (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Врач рассказала, о чем говорят холодные ноги

Если у вас постоянно холодные ноги, это может свидетельствовать о развитии ряда проблем со здоровьем. Причем это могут быть, как сосудистые, так и неврологические болезни.

По словам Ирины Ляскиной, врача-невролога, холодные ноги могут говорить о симптомах полинейропатии (поражение периферических нервов) различного происхождения. Такое может быть при развитии сахарного диабета, злоупотреблении алкоголем, интоксикацией тяжелыми металлами. Об этом пишет newsyou.

Также это может быть болезнь Рейно. Это заболевание проявляется приступами расстройства кровоснабжения в основном кистей и стоп, что приводит к трофическим нарушениям тканей.

Холодные ноги могут также быть признаком проблем с печенью и почками.

Кроме того, невролог дала ряд советов, как избавиться от вечно холодных ног:

  • следите за питанием - рацион следует обогатить белковой пищей, бобовыми, овощами и фруктами;
  • забудьте о тесной обуви, от обуви из искусственных материалов;
  • тренируйте сосуды - принимайте контрастный душ по утрам, теплую ванну перед сном.

Если же у вас постоянно холодные, но это не связано с конкретными причинами. К примеру, с переохлаждением, то вам стоит пройти обследование.

Но могут причиной холодных ног быть и другие причины. К примеру, варикозное расширение вен, гипотиреоз (нарушение функционирования щитовидной железы).

Гельминты, или глисты, также могут вызывать зябкость конечностей из-за попадания в кровоток токсинов.

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