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Поставлені волонтерами дрони допомагають знищувати окупантів на Донецькому напрямку, - лідер O.Torvald

Лідер гурту O.Torvald Євген Галич (фото: прес-служба фонду)
Автор: Ілона Свиридова

Лідер гурту O.Torvald Євген Галич подякував благодійному фонду Favbet Foundation, за сприяння якого його підрозділ отримав спеціальні квадрокоптери.

Про це повідомляють представники фонду.

"Бойові дії тривають і вдень, і вночі - здатність виявляти ворожі позиції в темну пору доби надає значну перевагу. Завдяки цим дронам є можливість оперативно виявляти та подавляти вогневі точки противника", - зазначив Галич.

Його підрозділ нещодавно отримав два таких квадрокоптери, оснащені спеціальними засобами.

За сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Загалом за сприяння фонду ЗСУ отримали понад 105 авто, близько 65 дронів, у тому числі ударні безпілотні апарати, та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Всього від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала близько 60 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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