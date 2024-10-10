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Постава буде рівною: 4 ефективні вправи для зміцнення стоп

Четвер 10 жовтня 2024 18:20
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Постава буде рівною: 4 ефективні вправи для зміцнення стоп Які вправи допоможуть зміцнити стопи (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Стопи кожного дня зазнають напруги та стресу після тяжкого робочого дня. Дієві вправи для зміцнення та мобільності стоп допоможуть отримати ідеальну поставу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера з медичною освітою Юлії Пархомчук.

Деформація стоп впливає на здоровʼя усього опорно-рухового апарату (коліна, таз, хребет), на появу варикозу, на положення щелепи, на стан сідниць та навіть появу набряків.

Масаж м'ячиком

Активними рухами катайте м’ячик вперед та назад підошвою стопи. Залучайте всю поверхню стопи: від переднього відділу до п’яти.

Тривалість виконання вправи - за бажанням (поки відчуваєте себе комфортно).

Вправу також можна виконувати сидячи. При використанні спеціального масажного м’ячика вплив на стопу посилюється.

Постава буде рівною: 4 ефективні вправи для зміцнення стопВправа для стоп з м'ячиком (фото: кадр з відео)

Стійка на кінчиках пальців

Поставте стопи паралельно одна одній на кінчик якої твердої поверхні. Встаньте на кінчики пальців і по черзі опускайте ліву і праву п’яти.

Регулярно виконуйте цю вправу кілька разів протягом дня. Вправа є досить складною, але корисною.

Постава буде рівною: 4 ефективні вправи для зміцнення стоп

Стійка на кінчиках пальців (фото: кадр з відео)

Рухи пальцями

Поставте стопи рівно і починайте одночасно підіймати тільки великі пальці на ногах. Важливо, щоб інші пальці не рухались під час вправи.

Після цього опускайте їх і знову виконуйте рух.

Постава буде рівною: 4 ефективні вправи для зміцнення стопПідйом великого пальця на стопах (фото: кадр з відео)

Підйом з м'ячиком

Затисніть м'ячик середнього розміру між стопами. Міцно тримайте його ногами і одночасно ставайте на пальчики. Після цього опускайтесь і знову повторюйте рух.

Постава буде рівною: 4 ефективні вправи для зміцнення стопПідйом ніг з м'ячиком (фото: кадр з відео)

Раніше ми повідомляли про 4 ефективні вправи, які допоможуть швидко накачати сідниці.

Читайте також, як зробити ідеальну планку для схуднення та міцності м'язів.

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