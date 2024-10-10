Осанка будет равной: 4 эффективных упражнения для укрепления стоп

Стопы каждый день подвергаются напряжению и стрессу после тяжелого рабочего дня. Действенные упражнения для укрепления и мобильности стоп помогут получить идеальную осанку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера с медицинским образованием Юлии Пархомчук.

Деформация стоп влияет на здоровье всего опорно-двигательного аппарата (колена, таз, позвоночник), появление варикоза, положение челюсти, состояние ягодиц и даже появление отеков.

Массаж мячиком

Активными движениями катайте мячик вперед и назад по подошве стопы. Вовлекайте всю поверхность стопы: от переднего отдела до пяти.

Продолжительность выполнения упражнения - по желанию (пока чувствуете себя комфортно).

Упражнение можно выполнять сидя. При использовании специального массажного мячика воздействие на стопу усиливается.

Упражнение для стоп с мячиком (фото: кадр с видео)

Стойка на кончиках пальцев

Поставьте стопы параллельно друг другу на кончик какой-либо твердой поверхности. Встаньте на кончики пальцев и поочередно опускайте левую и правую пятки.

Регулярно выполняйте это упражнение несколько раз в течение дня. Упражнение достаточно сложное, но полезное.

Стойка на кончиках пальцев (фото: кадр с видео)

Движения пальцами

Поставьте стопы ровно и начинайте одновременно поднимать только большие пальцы ног. Важно, чтобы другие пальцы не двигались во время упражнения.

После этого опускайте их и снова выполняйте движение.

Подъем большого пальца на стопах (фото: кадр с видео)

Подъем с мячиком

Зажмите шарик среднего размера между стопами. Крепко держите его ногами и одновременно становитесь на пальчики. После этого опускайтесь и снова повторяйте движение.

Подъем ног с мячиком (фото: кадр с видео)