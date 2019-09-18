Пособие по безработице позволяет: Савченко взорвала сеть новыми пляжными фото

Надежда Савченко, народный депутат Украины VII созыва, которая ранее удивила пользователей социальных сетей необычной фотосессией на побережье Балтийского моря, порадовала своих фанатов новыми снимками – теперь с Адриатики. Фотосессию она опубликовала на своей странице в Facebook.

На фото экс-нардеп позирует в длинном бирюзовом сарафане и судя по снимкам – именно в нем она и купалась.

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

"Такого бирюзового цвета вода в море и изумрудного в реках возможна только на Балканах и только в Адриатике. Это из-за наличия минералов медного купороса в недрах. Природа вдохновляет силой своего разнообразия", - так Надежда Савченко прокомментировала свою фотосессию.

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на романтические снимки бывшего народного депутата. Некоторые похвалили Савченко за то, что она делится с подписчиками своей женственностью и отметили, что ей идет сарафан и морское побережье.

Некоторые раскритиковали Надежду Савченко за то, что она в этом году уже второй раз отдыхает на море и оба раза – это происходит не в Украине.

Кроме того, нашлись пользователи, которые попытались уколоть экс-депутата за то, что она собиралась пойти в Центр занятости и зарегистрироваться как безработная, но вместо этого посещает курорты за границей.

Скриншот комментариев (facebook.com/Savchenko.Nadiia)