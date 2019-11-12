Мы посмеялись: стала известна причина плохого самочувствия Данилко

Команда Андрея Данилко опровергла информацию о том, что артисту стало плохо во время съемок телевизионного шоу. Они прокомментировали инцидент с Андреем Данилко для издания The Lime.

Представитель Данилко и лейбла Mamamusic Андрей Уренев рассказал, что информация, которую 11 ноября распространили СМИ, не соответствует действительности. Некоторые проблемы со здоровьем у артиста были, но они совершенно не были связаны с сердечной деятельностью.

Андрей Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)

"Да, мы вчера смеялись над этой "новостью". У Андрея был приступ банальной межреберной невралгии утром в день съемок. По дороге на съемку он заехал в больницу, где для облегчения ему сделали новокаиновую блокаду, и он поехал на съемки. Если бы не выступления, просто перетерпел бы. На площадке было все абсолютно нормально", - рассказал Уренев.

Андрей Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)

Он объяснил, что частая смена костюмов была задумана по сценарию, и с самочувствием артиста это было совершенно не связано. Также он удивился, каким образом можно было рассмотреть бледность Данилко под слоем грима.

"Концептуально разные номера для разных частей программы. Как они, интересно, бледность под гримом разглядели?" – посмеялся менеджер Андрея Данилко.