Последствия могут проявиться через несколько лет: врач ошарашил заявлением о COVID-19

Последствия коронавируса могут проявиться у переболевших через несколько лет и проблемы со здоровьем могут появиться не сразу. COVID-19 может спровоцировать обострение других болезней и запустить сложные процессы в организме.

Как рассказал главный врач медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецький в интервью для издания OBOZREVATEL, если у человека были хронические заболевания до коронавируса, то после болезни они могут перейти в худшую стадию.

"В целом коронавирус запускает системное воспаление, истощает организм и дает сбой, который выскакивает позже. У кого была начальная почечная недостаточность – она перейдет в худшую, кто имел проблемы с печенью – они ухудшатся, с гипертонией – увеличится риск инсульта. Коронавирус увеличивает риски всего", - заявил врач.

Он отметил, что проблемы со здоровьем после перенесенного коронавируса могут появиться не сразу, а даже через 5-10 лет. И в первую очередь, это могут быть проблемы с сердцем.

"У одного пациента, 50 лет, коронавирус создал коронарит (воспаление стенок коронарных артерий сердца). Сделали стентирование одной артерии и заменили клапан. Хотя он сам врач, ведет здоровый образ жизни и достаточно хорошо питается", - объяснил Жиравецький.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач опроверг один из главных мифов о COVID-19 и сообщил, что симптомы есть всегда.

А также рассказывали о том, что медики назвали три новых признака коронавируса.